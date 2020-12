In der Ludwig-Börne-Straße in Mundenheim ist am Freitag ein Zigarettenautomat aufgebrochen worden. Wie die Polizei mitteilt, ist die Tat gegen 10 Uhr festgestellt worden. Die Ermittlungen ergaben, dass Anwohner gegen 2.45 Uhr einen lauten Knall gehört hatten und sahen, wie zwei Jugendliche wegrannten. Die Polizei hofft nun weitere Hinweise von Zeugen unter Telefon 0621/963-2122.