Der Kommunale Vollzugsdienst (KVD) hat am Sonntag die Störung der Nachbarschaft durch laute Musik in der Wohnung eines schlafenden Mannes in Oggersheim beendet. Ein Anwohner hatte gegen 20.30 Uhr den KVD verständigt und sich über Lärm aus der Nachbarwohnung in einem Mehrfamilienhaus beklagt. Weil der 58-Jährige auf das Klingeln nicht reagierte, verschafften sich die Einsatzkräfte Zugang zur Wohnung und weckten ihn durch einen Schmerzreiz. Als die Einsatzkräfte ihn aufforderten, die Musik leiser zu stellen, schrie er sie an und zeigte sich zunächst uneinsichtig. Letztlich kam er aber der Forderung nach. Ihm wurde mitgeteilt, dass sein Musikgerät sichergestellt werde, falls es eine weitere Beschwerde gebe.