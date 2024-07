Tausende türkische Fußballfans haben am Dienstagabend in Ludwigshafen und Mannheim bis spät in die Nacht den 2:1-Sieg ihrer Nationalmannschaft gegen Österreich und damit den Einzug ins Viertelfinale bei der Europameisterschaft gefeiert. Unmittelbar nach dem Schlusspfiff bildeten sich in den Straßen der Schwesterstädte Autokorsos und laute Hupkonzerte.

Nach Angaben der Polizei versammelten sich zunächst rund 800 Anhänger auf dem Mannheimer Marktplatz, bevor sie zum Wasserturm weiterzogen, wo in der Spitze rund 4500 Türken den überraschenden Erfolg ausgiebig zelebrierten. Laut Polizei kam dabei auch in kleinerem Umfang Pyrotechnik zum Einsatz. Weil Beschwerden wegen der Störung der Nachtruhe eingingen, löste die Polizei die Fan-Feier gegen 1 Uhr auf. Weder größere Ausschreitungen noch Straftaten registrierte auch die Ludwigshafener Polizei.

Linksrheinisch gab es ebenfalls mehrere Autokorsos sowie Jubelfeiern, die aber jeweils friedlich abgelaufen seien, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Rheinpfalz am Mittwoch auf Anfrage.