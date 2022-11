Es muss toll sein, Axel Hacke zu sein. Wie das ist, davon erzählte der König der Kolumnisten in der Alten Feuerwache. Die Fans strömten zuhauf, den Meister zu hören.

Natürlich sitzt dem Rezensenten ein kleines Teufelchen auf der Schulter, das grün vor Neid ihn stichelt. Schließlich hat Hacke längst erreicht, wovon alle armen Zeilenschinder träumen: Kolumnen schreiben, nach Lust und Laune. Nicht auf Termine hetzen, oder Stories hinterher rennen – stattdessen ganz zwanglos das Alltagsleben beobachten, die amüsanten Petitessen sammeln und dann launige Geschichten schreiben. Wie von selbst sammeln die sich dann zu Büchern an und die werden regelmäßig Bestseller.

Ja klar, es hilft natürlich, wenn man so erzählen kann, wie Axel Hacke. Dann wird auch das Scheitern zur Kunst, zumindest in der Nachbetrachtung. Wie etwa der Auftritt im Autokino-Format zu Corona-Zeiten. Da stand der Kolumnist auf einer Bühne, das Publikum saß davor in Autos, berichtet er. Und natürlich stellte Hacke fest, dass die Verbindung zum Publikum da deutlich schlechter war, als an diesem Abend in der Feuerwache. Vermutlich haben die Besucher in den Autos nicht weniger gegiggelt, gekichert und gelacht – aber, um Hacke zu zitieren: „Die Ausdrucksfähigkeit eines Kühlergrills ist doch sehr begrenzt“. In der Feuerwache dagegen war deutlich und kräftig das Glucksen, Gackern und Gelächter zu hören, und das auch recht oft.

Es geht um Versprechen, Verhören, Verlesen

Anfangs plauderte er einfach drauf los, auf der Bühne sitzend, ohne den für Lesungen amtlichen Tisch mit Schreibtischlampe und Wasserglas. Da erzählte er aus seinem Leben der vergangenen Monate. Gedanken über Sprache hat Hacke sich schon öfter gemacht. Er hat sich mit Versprechen, Verhören, Verlesen befasst, was ihm von Fans bergeweise Material brachte, aus dem er dann „der weiße Neger Wumbaba“, eine Sammlung in drei Folgen machte.

An diesem Abend sinnierte er über das Verb „genesen“ und seine Formen. Ganz beiläufig schweifte der Hochgebildete dabei vom Nibelungenlied bis zu Goethes Herbstgedicht „Dauer im Wechsel“, um daraus den Satz zu zitieren „Weggeschwunden ist die Lippe, die im Kusse sonst genas ...“ Und nur ein Axel Hacke kann dann sagen „manchmal wird Goethe überschätzt“. Mit Goethe verbindet ihn die Liebe zu Italien. Bei Hacke konzentriert die sich auf ein kleines Dorf auf einer kleinen Insel im Meer vor der süditalienischen Küste. Dort bewohnt Familie Hacke seit Jahrzehnten so oft es geht einen historischen alten Wachturm, der wohl über Hackes italienische Frau in den Familienbesitz gekommen ist. „Der Teufel sch... immer auf den gedüngten Acker“, flüstert dazu das Neid-Teufelchen dem Rezensenten ins Ohr.

Der zweite Teil ist Italien gewidmet

Der zweite Teil des Abends ist ganz dem italienischen Teil von Hackes Leben gewidmet. „Ein Haus für viele Sommer“, heißt das im Frühjahr erschienene Buch, in dem Hacke die Geschichten von dort erzählt. Natürlich kauft er dort einen historischen Fiat Fünfhu... pardon, natürlich einen Fiat Cinquecento, aus den 70er Jahren. Alles andere wäre stillos. Und es gäbe nicht den running Gag, dass alle Dorfbewohner sagen „ich hatte auch mal so einen, aber in Rot.“ Selbstverständlich stellt Hacke sich nicht sonderlich geschickt an, im Schalten mit einem nicht-synchronisierten Getriebe (Zwischengas!) und natürlich schafft er es nicht, in der sehr schmalen Garage einzuparken.

Die anschauliche Beschreibung lässt den Kolumnenkönig wie die teutonische Variante eines Jacques Tati erscheinen, den spektakulär tollpatschigen Filmkomiker. Beiläufig erfahren wir noch die rührende Liebesgeschichte des Autoverkäufers, der sich als Gastarbeiter in München in eine Deutsche verliebte, die er 50 Jahre später dort wieder sucht. Und dann ist da noch der andere alte Mann, der nachts, auf seinem Ehebett sitzend, ein Wildschwein erschießt, das gerade in seinem Garten wühlte. Wenn man Axel Hacke ist, kommen die Geschichten offenbar einfach von selber zu einem. Und wenn man dann noch so erzählen kann ...