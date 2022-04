Der Marketingverein lädt für Samstag, 30. April, ab 10 Uhr, innerhalb der Aktion „Saubere Stadt“ zum sportlichen Müllsammeln (Plogging) ein – gemeinsam mit Ludwigshafener Sportvereinen und mit der Landesinitiative „Rheinland-Pfalz – Land in Bewegung. An vier Standorten wird auf sportliche Art und Weise Müll gesammelt: auf der Parkinsel (Parkstraße 43, Süd) gemeinsam mit dem Ludwigshafener Lauf-Club und dem TFC, im Maudacher Bruch (Bruchfest-Parkplatz, Riedstraße) mit den Sandbox-Warriors, an der Radrennbahn (Weiherstraße 20, Friesenheim) mit dem RSC und an der Bezirkssportanlage Oggersheim (In den Neugärten) mit Monis kleinem Lauftreff.

Ursprung in Schweden

Der Begriff „Plogging“ stammt aus Schweden und setzt sich aus dem Wort „plocka“ (sammeln, suchen oder aufheben) und „Jogging“ zusammen. Wer es nicht ganz so flott mag, für den gibt es eine ruhigere Variante: walkend mit oder ohne Nordic-Walking-Stöcke. Diese Form nennt sich Plaking oder Plalking. Mitmachen kann jeder – als Einzelperson, Familie, Verein, Einrichtung, Schulklasse oder Kita. Die Streckenlänge ist frei wählbar. Die Teilnahme ist kostenlos. Jeder Teilnehmer erhält gratis ein Lauf-Funktionsshirt. Nach getaner Arbeit wartet als weitere Belohnung ein Snack samt Getränk auf die Sportler. Der Wirtschaftsbetrieb als Partner der Aktion „Saubere Stadt“ stellt Müllsäcke und Handschuhe bereit. Weitere Infos im Netz: www.lu-laeuft.de.