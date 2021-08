Von Saskia Helfenfinger-Jeck

Nordic Walking ist eine der Trendsportarten der vergangenen Jahre. Wie aber walke ich richtig? Was habe ich bisher vielleicht falsch gemacht? Der Ludwigshafener Lauf-Club bietet ab Montag, 30. August, einen achtwöchigen Kurs für Nordic-Walking-Einsteiger mit professioneller Betreuung und unter der fachkundigen Anleitung von Alexandra Schwarz (DOSB-Trainerin C Breitensport, Schwerpunkt Nordic Walking, Walking und Laufen, zertifizierte Lauf-Instructorin) an. Zum Programm des Nordic-Walking-Kurses gehören nicht nur das Erlernen der Technik, sondern Kräftigungs-, Koordinations- und Mobilisationsübungen sowie Tipps zur Ausrüstung und alltäglicher Bewegung. Beginn ist um 18 Uhr. Die Gruppe startet in Ludwigshafen auf dem Stadionvorgelände, Erich-Reimann-Straße. Nordic Walking bietet einen sanften Einstieg in den Ausdauersport. Auf schonende Art und Weise wird das Herz-Kreislauf-System trainiert. Nordic Walking eignet sich für Menschen, die ihr Gewicht reduzieren und ihre Fitness verbessern möchten, die Krankheiten vorbeugen wollen oder schlicht Spaß an der Bewegung haben. Die Teilnahme kostet 55 Euro. Um eine professionelle Betreuung zu gewährleisten, liegt das Teilnehmerlimit bei zwölf Personen. Anmeldung und Informationen: www.ludwigshafener-lc.de, sowie alex.schwarz71@web.de.