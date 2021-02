Die Polizei hat am Mittwoch bei einer Kontrolle in Oggersheim einen 20-Jährigen erwischt, der zuvor eine Straßenlaterne angefahren hatte. Um 18.30 Uhr fiel einer Streife in der Ruchheimer Straße ein stark beschädigtes Auto auf. Als die Beamten ihn kontrollierten, gab der Fahrer sofort zu, dass er auf einem Supermarktparkplatz in der Comeniusstraße gedriftet, dann gegen eine Straßenlaterne und anschließend davon gefahren war. Mehrere Zeugenaussagen, die zeitgleich bei der Polizei eingingen, bestätigten das. Der 20-Jährige muss sich nun laut Polizei wegen einer Verkehrsunfallflucht verantworten und für den entstandenen Schaden in Höhe von 3000 Euro aufkommen.