Eine Radfahrerin ist bei einem Unfall mit einem Lastwagenfahrer in Mannheim am Dienstag um kurz nach 13 Uhr verletzt worden. Der 50-Jährige war auf der Seckenheimer Straße stadteinwärts unterwegs. Auf Höhe der dortigen Tankstelle bog er nach rechts in die Mollstraße ein. Ersten Ermittlungen zufolge befand sich die 51-jährige Radfahrerin im toten Winkel des 50-Jährigen. Beim Abbiegen streifte der Lastwagen das Fahrrad, woraufhin die Frau stürzte. Sie verletzte sich leicht und wurde medizinisch vor Ort versorgt. Bei dem Unfall entstand laut Polizei ein Schaden von 100 Euro. Der Lastwagenfahrer muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten. Die Polizei ermittelt.