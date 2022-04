Ein Lastwagen hat am Montagnachmittag in der Ludwigshafener Straße in Mannheim zwischen 150 und 200 Liter Diesel-Kraftstoff verloren und die Fahrbahn verschmutzt. Während der Reinigungsarbeiten war der Bereich ab der Stotzstraße/Fahrlachstraße in Richtung SAP-Arena voll gesperrt, der Verkehr wurde umgeleitet. Die genaue Ursache für den Kraftstoffverlust war auch am Dienstag noch nicht bekannt. Zu Schaden kam niemand.