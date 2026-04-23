Ein Lastwagen hat in Mannheim am Mittwoch eine Straßenbahn gerammt, nach Angaben der Polizei wurde dabei niemand verletzt. Der 63-jährige Lkw-Fahrer bog nach Angaben der Polizei kurz nach 9 Uhr unerlaubt von der Waldhofstraße kurz vor der Haltestelle Neuer Messplatz nach links ab und achtete nicht auf den nachfolgenden Verkehr, sodass die Bahn heranfuhr und beide Fahrzeuge zusammenstießen. Es entstand ein Schaden von über 3000 Euro. Die Strecke war bis kurz vor 10 Uhr in beide Richtungen gesperrt. Der Verkehrsdienst Mannheim übernahm die Unfallermittlungen. Erst am Dienstag kollidierte ein Lastwagen mit einer Straßenbahn, die dann entgleiste. Da enstand ein Gesamtschaden von rund 115.000 Euro.