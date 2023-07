Ein Lastwagen ist am Montagmorgen gegen 9.30 Uhr auf der A6 Heilbronn Richtung Mannheim an der Ausfahrt Mannheim/Schwetzingen aus noch ungeklärter Ursache umgekippt. Laut Polizei kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Der Fahrer des Lkw musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen werden. Er wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Für die Unfallaufnahme und die Bergung des Lastwagens , die sich bis in die frühen Abendstunden zog, sei die Ausfahrt Mannheim/Schwetzingen vollständig gesperrt worden. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch unbekannt.