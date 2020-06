Ein Lastwagen hat am Mittwoch gegen 15 Uhr in der Petersstraße (Gartenstadt) beim Vorbeifahren ein geparktes Auto gestreift. Der Fahrer fuhr weiter, ohne sich um den Schaden von etwa 200 Euro zu kümmern. Zeugen notierten sich das Kennzeichen Lkw. Die Ermittlungen zum Fahrer laufen, so die Polizei. Der Besitzer des Autos könne darauf hoffen, dass sein Schaden ersetzt wird.