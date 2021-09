Lastenfahrräder sind gerade angesagt – auch bei den evangelischen Kitas in Ludwigshafen. Seit diesem Jahr verfügt der Verbund Protestantischer Kindertageseinrichtungen im Kirchenbezirk Ludwigshafen über drei solcher Fahrzeuge. Jede Kita im Verbund kann sich die Lastenräder bei Bedarf ausleihen. Manche nutzen sie schon häufig, berichtet Pfarrer Frank Wolf, der die theologische Gesamtleitung der protestantischen Kitas hat. Jedes Lastenrad besitzt einen E-Motor, der das Treten erleichtert und die Reichweite erhöht. So können die Erzieherinnen nicht nur Kinder transportieren, sondern auch Material. Das ersetzt Autofahrten, zum Beispiel um Ausrüstung für einen Ausflug in den Wald zu bringen. „Die Lastenräder eröffnen neue Möglichkeiten“, sagt Frank Wolf. Und die Neuanschaffungen sind auch Werbung und Ansporn, umweltgerechter zu leben. „Eltern nehmen das wahr“, berichtet er.