„Rogate“, Imperativ Plural von rogare, deutsch: „Betet!“. Ob es durch diese Übersetzung weniger zu einem „Fremdwort“ für uns wird? „Ich bin klein, mein Herz mach’ rein“. „Komm Herr Jesu, sei Du unser Gast“.

Diese und ähnliche Gebete hörte man zu meiner Kindheit abends an vielen Kinderbetten oder an Küchentischen. Gesprochen von Eltern und Kindern, von einem oder allen. Heute: In Restaurants erscheint es peinlich, zu beten und selbst bei Geistlichen ist es nicht mehr „durchgängig“, zum Beispiel bei Mahlzeiten, zu beten. Manche Konfirmanden kennen das „Vater Unser“ allein vom Hörensagen, auf Friedhöfen beten immer weniger Trauernde mit. Beten scheint immer mehr zum „Fremdwort“ für viele zu werden.

Dank und Lob

Dabei war es über Jahrtausende weltweit, in allen Religionen fester Bestandteil. Hatten die Gläubigen die Vorstellung, es gebe ein „transzendentales“ Gegenüber, eine Gottheit, an die man diese Worte richte, um ihr Ehrerbietung, Dank, Lob zu erweisen, sie günstig zu stimmen, sie eventuell um Vergebung, um Hilfe zu bitten. Glaubensgemeinschaften entwickelten mitunter feststehende Gebete, empfahlen, geboten Zeiten, Orte, Inhalte sowie Gebetshaltungen. Imperativen stehe ich als freiheitsliebender Mensch stets kritisch gegenüber. Dankbar bin ich deshalb, dass mir meine Familie, Jugendleiter und Pfarrer jeweils früh vermittelt haben, dass ich beten kann was, wo, wann und wie ich will.

Es gab kein muss, sondern ein darf. Kein Befehl oder Gebot, sondern ein Angebot, das ich nutzen konnte. Gewiss wuchs ich auch mit meines Erachtens guten Gewohnheiten auf. Ich bin froh über diese „Erziehung“. Durfte ich so doch Ärger und Wut, Enttäuschung, Traurigkeit, Sehnsüchte, Wünsche, genauso wie Freude, Dank und Lob für mich ganz persönlich formulieren, mir ihrer damit oft selbst erst klar werden – eventuell zu ihnen zu stehen, sie mit jemandem teilen, dem ich vertrauen durfte. Mehr noch: von dem ich annahm, dass er mir zuhöre und darauf reagiere. Ja, ich kann da mit jemanden sprechen, mit einem guten Freund, der mich kennt und mich mag.

„Es tut gut, zu teilen“

Worüber reden „wir“ - wann, wie oft? Das ist ganz unterschiedlich, manchmal gibt es auch Sendepausen. Noch was: „rogate“ richtet sich an mehrere. Es tut gut, zu teilen. Das kann erleichtern, verbinden, ermutigen, stärken, motivieren, bewusst machen, dass ich nicht alleine bin. Es tut gut, gemeinsam zu beten: mit Freunden, Partnern, Seelsorgenden, in Gottesdiensten. Laut oder leise, stammelnd, klagend, mit fester, freudiger Stimme, bittend, dankend, lobend oder preisend. „Rogate“, in evangelischen Kirchen der Name des morgigen Sonntags. Entgegen der Grammatik ist es für mich kein Imperativ, sondern ein „Adhortativ“, eine Aufforderung: „Lasst uns beten!“ oder ein „Voluntativ“: „Wir wollen beten!“. Wenn Sie mögen, beten auch Sie. Ich glaube, es wird Ihnen guttun.

Der Autor

Michael Köhl (63) ist Pfarrer der

Evangelischen Kirchengemeinde Lu-Süd.