Mussten für den spektakulären Bezug der Hammond-Orgel Tiere sterben? Was verbirgt sich unter der Mütze von Zio Wintz? Was bedeuten all diese mysteriösen Songtexte, und welche Überraschung hat Capitol-Chef Thorsten Riehle dabei? Beim 29. „Rockt zu Hause“- Stream aus dem Capitol in Mannheim gab es Antworten auf alle diese Fragen.

Vermutlich war es eine kluge Entscheidung, nach dem Jahresabschlusskonzert die vor drei Jahren abgelaufene Magnumflasche Bier gemeinsam leer zu trinken. Die Stammzuschauer konnten noch sehen, dass Sascha mit den langen Haaren daraus eingeschenkt hatte. Aber er berichtete jetzt, dass der Testschluck „im Mund doch geflockt“ habe und Band und Gäste lieber verzichteten.

Großen Eindruck hinterlassen

So waren alle gesund wieder am Start und begrüßten als ersten Gast Zio Wintz. Er wurde in Mannheim als Vincenzo Rindone geboren, sein Künstlername ist aus dem Kosenamen für „Onkel“ entstanden, was er als jüngstes Kind recht früh geworden sei, wie er erzählt. Sein Musikstil ist von Reggae und weiterer karibischer Musik verschiedener Stile beeinflusst, sein Idol sei Bob Marley. Neben seiner eigenen Musik und eigenen Texten machte Zio auch optisch mit seinen gewaltigen Dreadlocks Eindruck. Im Stream bei 1:54:53 nimmt er die verdächtig straff sitzende Mütze ab und zeigt seinen rasierten Kopf. Da hat er aber schon einige Songs zusammen mit Frank Schäffer an den Tasten, den beiden Saschas (Krebs und Kleinophorst) und Gitarrist Christof Brill abgeliefert. Im neuen Song „Körper und Geist“ geht er auch auf die erzwungenen Abstände unter den Menschen ein, das Fehlen von Nähe. „Gib nicht auf, ich will dich wiedersehen, gemeinsam werden wir nicht untergehen“, singt er und will auch Mut machen. Eine weitere Premiere war der Song „Feuerwerk“. Zio singt davon, dass er jetzt sich ein Feuerwerk in seinem Innern wünscht, um dem Alltag zu entgehen und die tägliche Routine einmal zu vergessen.

Röhrende Lautsprecher

Markus Lauer spielt eine echte Hammond-Orgel mit zwei Manualen. Für den Bezug im Leopardenmuster kam kein Tier zu Schaden, versicherte Lauer, das sei nämlich Plüsch. Eine echte alte Hammond hat etwa die Größe und das Gewicht einer Einbauküche und das haben die Jungs selber auf die Bühne gewuchtet – während bei den Capitol-Produktionen mit Lauer ein Gabelstapler das Gewichtheben erledigt, wie Sascha Krebs berichtete. Das Gewicht kommt von der elektromechanischen Tonerzeugung im Innern der Orgel. Lauer führte auch vor, woher die Redensart „alle Register ziehen“ kommt. Bei seiner Orgel sind das Zugriegel, die bestimmte Klangfarben wählbar machen. Und wenn da alle drin sind, röhrt das schon heftig – noch mehr, wenn das aus rotierenden Lautsprechern, sogenannten Leslies kommt.

Gespielt und gesungen hat Lauer Blues und Rock’n’Roll, wie er auch mit Funky B and the Kings of Shuffle spielt. Mit Bluesgitarrist Timo Gross spielt er öfter zusammen und bei Capitol-Produktionen ist er auch dabei, zuletzt „Dead Men’s Poetry“ im November. An diesem Abend spielte er auch Klavier, nämlich als Hommage an eines seiner Idole, Jerry Lee Lewis – natürlich das Stück „Great Balls of Fire“. Im Gegensatz zu „The Killer“ Lewis verzichtete Lauer auf das Anzünden des Klaviers.

Harmlose Musik mit großer Tiefe

Georg Veit, Regisseur der Capitol-Produktionen, präsentierte zwei seiner Übertragungen von Songtexten, die, wie immer, einiges klarer werden ließen. In Leonard Cohens „Anthem“ gibt es geradezu prophetische Zeilen wie „Ich kann nicht mehr mit der gesetzlosen Meute rennen, während die Killer in hohen Ämtern ihre Gebete sprechen …“ Und Bruce Springsteens „Born to Run“ hat mehr Tiefe, als man bei der harmlos klingenden Musik vermuten könnte.

Eine gute Nachricht für Mannheimer Künstler brachte Capitol-Chef Thorsten Riehle mit. Die Mannheimer Runde, ein Verein mittelständischer Unternehmen der Stadt, hat zusammen mit Palazzo bei einer Online-Benefizveranstaltung 160.000 Euro Spenden sammeln können. Davon gehen 40.000 Euro an die Mannheimer Bürgerstiftung für Künstler in Not.