Aus der Kita Ludwig-Bertram-Straße in Mitte habe Unbekannte laut Polizei zwischen 13. und 16. Mai Laptops und Computer im Wert von 1500 Euro gestohlen. Hinweise auf die Einbrecher nimmt die Kripo unter Telefon 0621 963-2773 entgegen. Gescheitert ist im gleichen Zeitraum ein Einbruch in einen Kindergarten in der Pettenkoferstraße in Nord. An einer Tür und an einem Fenster stellten die Ermittler Beschädigungen fest. Die unbekannten Täter gelangten jedoch nicht in das Gebäude. Durch den Einbruchsversuch entstand ein Schaden in Höhe von 500 Euro. Auch für diesen Vorfall sucht die Polizei Zeugen. Hinweise nimmt die Inspektion 2 unter Telefon 0621 963-2222 entgegen.