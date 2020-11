Einen Laptop und Werkzeuge im Wert von 3300 Euro haben Unbekannte laut Polizei in der Nacht auf Mittwoch aus einem Citroen Jumper gestohlen, der am Unteren Rheinufer (Mitte) geparkt war. Die Täter schlugen die Scheibe des Wagens ein. Hinweise an die Kripo unter Telefon 0621/963-2773.