Was 2006 noch ein Fest gewesen ist, könnte 2026 zur Randnotiz werden – gerade in Städten wie Ludwigshafen. Nicht nur weil das Benzin für den Autokorso zu teuer ist.

Sommer, Sonne, Fußball – und ein ganzes Land im Ausnahmezustand. Überall flattern Fahnen aus Autofenstern, an Balkonen, Altbaufassaden und in Biergärten. Menschen mit bemalten Wangen, die sonst achtlos aneinander vorbeigehen, rücken plötzlich zusammen: Banker neben Studenten, Familien neben Ultras, Touristen neben Rentnern. Alle schauen in dieselbe Richtung – dorthin, wo die riesengroße Leinwand aufgebaut ist. Die Rede ist vom Sommermärchen, von diesen unvergleichlich schönen und leichten vier Wochen im Jahr 2006. Und 20 Jahre später? Da ist von dieser Leichtigkeit wenig geblieben. Das Motto könnte lauten: Stell’ dir vor, es ist Fußball-WM und keiner sieht hin. In Ludwigshafen jedenfalls ist so gar nichts zu spüren von Vorfreude auf das Sportereignis, das am 11. Juni beginnt.

1954, 1974, 1990, 2006, 2014. Die großen Fußballjahre erzählen oft mehr über Deutschland als über Taktik oder Tabellen. Das „Wunder von Bern“ 1954 stand für den Wunsch nach Wiederaufstieg und Normalität in einem zerstörten Land. Der WM-Titel 1990 fiel in eine Zeit nationaler Euphorie, wenige Monate vor der Wiedervereinigung. Und das Sommermärchen von 2006 war der wohl emotional wichtigste Moment der jüngeren deutschen Fußballgeschichte: ein Land, das sich plötzlich traute, fröhlich zu sein. Schwarz-Rot-Gold wirkte damals nicht wie ein politisches Bekenntnis, sondern wie die Einladung zu einem gemeinsamen Fest. Dass Italien damals in Deutschland Weltmeister wurde, ist eine nette Pointe. Guter Gastgeber und so.

Der Zauber ist weg

Vielleicht war genau das die eigentliche Kraft des deutschen Fußballs: Er schuf Gemeinschaft in einem Land, in dem oft Vorsicht, Skepsis und Nüchternheit vorherrschen. Fußball bot Emotion, die Nationalmannschaft funktionierte wie ein Lagerfeuer. Die Menschen versammelten sich um sie und fanden so etwas wie Identität und Gemeinschaftsgefühl.

Irgendwie ist im deutschen Fußball die Luft raus. Karikatur: Uwe Herrmann

Doch dieser Zauber ist irgendwie verflogen. Wer ist Schuld daran? Die Mannschaft? Ja, klar, auch. Das Team ist nicht schlecht, nicht gut, es ist einfach langweilig. Der Unterhaltungswert geht gegen null. Diese Mannschaft ist nicht in der Lage, ein Land mitzureißen, das ohnehin an sich zweifelt. Wirtschaftliche Schwäche, politische Polarisierung, Identitätskrise – irgendetwas ist aus der Bahn geraten. Die deutschen Tugenden, die die Nationalmannschaft über Jahrzehnte verkörperte, sie scheinen aus der Zeit gefallen: Effizienz, Disziplin, Nervenstärke. Die Spieler auf dem Rasen wirken so erschöpft wie die ganze Gesellschaft.

Darauf einen Curaçao

Public Viewing wird es schon geben in Ludwigshafen – die Gastronomen sind in der Tendenz vorsichtig optimistisch, was die Stimmung betrifft. Und wie ist es so in den Vereinigten Staaten, die neben Mexiko und Kanada Gastgeber sind? Viele verfolgen mit einer gewissen Fassungslosigkeit das Treiben ihres Präsidenten – und leiden unter den explodierenden Lebenshaltungskosten. Da haben sie zumindest etwas gemeinsam mit nicht wenigen Deutschen. Die dürften es sich angesichts der Spritpreise zweimal überlegen, ob sie nach einem 3:2-Arbeitssieg zum Gruppenauftakt gegen Curaçao zum Autokorso aufbrechen.

Krasser Außenseiter: das Team von Curaçao. Foto: Asanka Brendon Ratnayake/AP/dpa

Da bei den meisten Menschen in Ludwigshafen die Löhne wohl nicht genauso steigen wie die Preise, wäre vielleicht Wetten eine Möglichkeit, die Lebensqualität ein bisschen zu verbessern. Wer ein paar Hundert Euro auf Curaçao als Weltmeister setzt, und das passiert tatsächlich – der glückliche Gewinner könnte seinen Job an den Nagel hängen. Star der Mannschaft ist übrigens ein Mann namens Leandro Bacuna. Er ist Kapitän der Mannschaft, spielt im zentralen Mittelfeld und ist damit der Taktgeber des Spiels. So einen könnte das deutsche Team gut gebrauchen.

Autor Oliver Seibel Foto: evo

Und die eingefleischten Fans, die mit ihrer Mannschaft in guten wie in schlechten Zeiten durch dick und dünn gehen? Die können nach dem Auftaktspiel vielleicht den einen oder anderen Blue Curaçao gut gebrauchen. Der bekannte Likör wird aus einer Zitrusfrucht der Karibikinsel gewonnen. Apropos gewinnen: Weltmeister wird übrigens England.