Irgendwo in Lu sind wir jede Woche auf der Suche nach interessanten Gesprächspartnern. Bei der Veranstaltung „Sporteln in der Familie“ haben wir Silvio D’Amico getroffen.

Wie kamen Sie in den Verein?

Ich habe schon mit sechs Jahren mit dem Kinderturnen angefangen. Später bin ich dann zum Trampolinturnen gewechselt und habe dort meinen Übungsleiterschein gemacht. Dort war ich dann über 40 Jahre lang. Mittlerweile gebe ich den Kindern nur noch Hilfestellung. Irgendwann ist es einfach vorbei mit Trampolinturnen.

Liegt das eher an den Fußgelenken oder an den Knien?

Am Rücken. Der wird am stärksten belastet.

Sie sind von Anfang an bei „Sporteln in der Familie“ dabei. Wie haben sie die Entwicklung beobachtet?

Rundherum positiv! Es ist toll, dass die Stadt so etwas anbieten kann. Am Anfang waren nur wenig Vereine dabei. Mittlerweile ist es richtig eng hier in der Halle. Und nachdem es sich in den Kindergärten herumgesprochen hat, wird es auch von den Eltern und den Familien sehr gut angenommen.

Sie haben sich für die Veranstaltung sehr schön kostümiert. Haben Sie das Kostüm extra für heute angeschafft?

Nein, die Piratensachen hatte ich noch zuhause. Allerdings wird immer mal wieder einiges zugekauft.

Ist das ein Parcours, wie er auch im Verein aufgebaut wird?

So ähnlich. Zuständig ist dafür zunächst einmal unsere Kleinkinderabteilung. Aber hier sind ja auch größere Kinder. Deshalb haben wir ihn ein bisschen angepasst.

Wann haben Sie mit dem Aufbau begonnen?

Wir waren seit Samstag um 15 Uhr in der Halle. Bis alles fertig war, haben wir dann drei Stunden aufgebaut. Aber das war ein schönes Miteinander.

Und am Sonntag?

Wir von den Vereinen waren ab 9 Uhr in der Halle. Mit dem Abbau können wir nach der Siegerehrung um 13 Uhr beginnen. Das dauert dann seine Zeit, bis wir mit allem fertig sind.

Das Wochenende ist auf alle Fälle gelaufen.

Ja, das weiß man aber. Das gehört dazu. Und wir machen es ja auch alle gerne. Der Lohn ist, dass die Kinder hier einen schönen Tag haben.

Das ist heute die dritte Veranstaltung der Serie. Die zweite in der Halle. Dazwischen war das „Sporteln“ im Hallenbad Süd. Waren Sie dort auch schon einmal?

Ganz am Anfang habe ich mir das mal angeschaut. Und auch das ist ein tolles Angebot, und im Bad ist sehr viel los. Und auch da finde ich es schön, dass die Stadt das Bad dafür kostenlos zur Verfügung stellt.

Wir kommen heute sicher wieder auf mehr als 350 Teilnehmer insgesamt. Ein Erfolg?

Auf jeden Fall! Sie sehen ja selbst, was hier los ist. Wir erreichen damit einen guten Querschnitt der Ludwigshafener Gesellschaft.

Und was macht der Pirat am Montag?

Am Montag wird aus dem Pirat wieder der ganz normale Betriebsschlosser bei der BASF, der sich auf das nächste Jahr freut.