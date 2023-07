„Das Thema Radweg Langgartenstraße beschäftigt uns seit drei Ortsvorstehern“, klagte Friedrich Poh (SPD) am Donnerstag im Oppauer Ortsbeirat und kam auf stolze 47 Jahre, die der Wunsch nach einer sicheren Fahrradspur auf der Straße zwischen Willersinnweiher und Brunckstraße mittlerweile anhalte. Eine Lösung gab es auch bei der jüngsten Sitzung nicht. „Wir haben bislang noch keine Streckenführung gefunden, die wir hier präsentieren könnten“, so Alexander Tremmel vom Bereich Tiefbau. Das Warten geht also weiter, zumal der Zusatz aus der schriftlichen Antwort wenig Hoffnung auf Veränderung macht: „In der derzeitigen Haushaltssituation sind weitere Vergaben und damit Umsetzungsschritte nicht möglich.“