Die Lipoid GmbH, Weltmarktführerin bei der Zulieferung von Arzneimitteln und Impfstoffen, hat nun eine klare Ausbau-Perspektive für ihr Stammwerk in Maudach. Das ist der Eindruck des Bundestagsabgeordneten Christian Schreider (SPD) nach seinem Gespräch mit der Geschäftsführung und Planern des Verbandes Region Rhein-Neckar (VRRN). Wie berichtet, hatte Unklarheit darüber bestanden, inwieweit die Ausbaupläne des wachsenden Unternehmens konform gehen mit der Neufassung des Regionalplans Rhein-Neckar, an dem der VVRN derzeit arbeitet. „Wir können jetzt mit guten Aussichten die Pläne vorneweg bis 2035 weiterverfolgen“, freute sich Lipoid-Geschäftsführer Frank Schubert nach dem Gespräch. „Lipoid ist ein wichtiges und hochinnovatives Unternehmen, das bald weitere qualifizierte Arbeitsplätze nach Ludwigshafen bringen kann“, zeigte Schreider eine Konsequenz auf. An dem Austausch hatte auch der Leitende VRRN-Direktor und -Regionalplaner Christoph Trinemeier teilgenommen. Lipoid plant, mit mehreren Ausbaustufen seines Stammwerks auf die Nachfrage zu reagieren. Als hoch spezialisierter Weltmarktführer versorgt das Unternehmen Arzneimittel- und Impfstoff-Hersteller weltweit mit Phospholipiden. Mit diesen natürlichen Trägersystemen können diese Produkte erst ihre nachhaltige Wirkung entfalten. Lipide werden auch für die künstliche Ernährung von Intensivpatienten und für Tumor-Medikamente genutzt und kommen in Nahrungsergänzungsmitteln sowie hochwertigen Kosmetika zum Einsatz. In Ludwigshafen beschäftigt Lipoid 250 Beschäftigte, Tendenz steigend.