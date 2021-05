Der Trainingsalltag ist ein Stück weit zurückgekehrt bei den Athleten des Ludwigshafener Rudervereins. Obwohl das Gros der Veranstaltungen 2020 bereits abgesagt wurde, hoffen zumindest die Leistungssportler doch noch darauf, die eine oder andere Regatta fahren zu können. Wie haben die Sportler die Corona-Krise erlebt? Wie trainieren sie aktuell?

„Es war schon schwierig, die Motivation hochzuhalten. Man hat sich ein ums andere Mal gefragt: Wofür trainiere ich denn? Gerade in der Zeit war es wichtig, dass sich die Trainingsgruppe so gut versteht und man sich austauschen konnte“, erzählt Carina Pollmer vom Ludwigshafener Ruderverein, deutsche Meisterin und Silbermedaillengewinnerin bei der U23-EM. „Dass die ganzen Regatten abgesagt wurden, hat uns schon hart getroffen“, sagt Pollmer rückblickend. Beim LRV hoffen daher jetzt alle zumindest auf noch eine internationale Regatta – die in Villach/Österreich.

Ruderergometer verteilt

Dass die Corona-Krise für Abgänge sorgen könnte, ist Spekulation, jedoch fürchtet die 20-Jährige, dass es dazu kommen könnte: „Der eine oder andere bricht uns schon beim Wechsel zu den Senioren weg, auch bei den Kindern könnte es sein, dass vielleicht welche aufhören.“ Dabei hat der LRV viel getan, um seine Ruderer bei Laune zu halten und sie auch in der schwierigen Zeit zu motivieren – und zu unterstützen. Als sich herauskristallisierte, dass ein geregeltes Training nicht mehr möglich war, reagierten die verantwortlichen Trainer des LRV und verteilten die Ruderergometer, die normalerweise im Bootshaus stehen, an die Sportler. So war zumindest ein Heimtraining möglich. Über Microsoft Teams habe man sich dann verabredet, um gemeinsam zu trainieren, erzählt Pollmer. Für die Breitensportler des Rudervereins dreht ein Klubmitglied (Sportstudent) Videosequenzen, die dann auf YouTube hochgeladen wurden, und zum Mitmachen anregen sollten.

Die virtuelle Zeit ist größtenteils vorüber. „Inzwischen dürfen wir ja wieder relativ viel“, berichtet Pollmer. Selbstverständlich müssen die Richtlinien und Vorgaben der derzeit geltenden Corona-Verordnung eingehalten werden. Oberstes Gebot ist Hygiene. Im Kraftraum dürfen sich maximal neun Personen, im Ergometerraum zwei Sportler aufhalten. Wird ein Steuermann eingesetzt, muss er eine Mund-Nasen-Maske tragen.

Und was bringt 2021? „Das weiß niemand und das macht es nicht einfach“, betont Pollmer.

Camp für Kinder

Am Montag, 3. August, startet das Sommercamp 2020 des Ludwigshafener Rudervereins für Kinder von 11 bis 14 Jahren „Wir sprechen vor allem auch Kinder an, die bisher nicht gerudert sind“, erklärt Organisatorin Carina Pollmer, deutsche Meisterin und Silbermedaillengewinnerin bei der U23-EM. Die 20-Jährige hat ein umfangreiches Programm zusammengestellt und wird dabei von Übungsleitern des Vereins unterstützt. Es wird nicht nur gerudert, sondern auch geschwommen, ein Ausflug unternommen und gemeinsam im Bootshaus übernachtet. Weitere Infos und Anmeldung: www.ludwigshafener-rv.de oder carina.pollmer@gmail.com.