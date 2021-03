Eine lange Schlange hat sich am Samstag vorm Eingang des Bliesbads gebildet. Grund: Der Förderverein vergab Anträge für Neumitglieder. Wegen der Corona-Auflagen konnten in der vergangenen Saison nur noch Mitglieder des Fördervereins das beliebte Freizeitbad besuchen. Das hatte zu einer so hohen Nachfrage nach Neumitgliedschaften geführt, dass der Verein einen Aufnahmestopp verhängen musste. Nun wurden vor dem Saisonstart wieder neue Mitglieder aufgenommen, was der Verein auf Facebook angekündigt hatte. Vor der Antragsausgabe für Neumitglieder, die vor Ort am Samstag um 14 Uhr begann, standen die Wartenden schon bis zur Wollstraße. „Wir wollen auf 1000 Mitglieder insgesamt kommen“, sagte Hans-Jürgen Beringer (62) im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Derzeit hat der Förderverein 550 Mitglieder.