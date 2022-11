Friseur trifft auf Fotografen, Modegeschäft auf Malerin. Im Haushaltswarengeschäft dürfen beim Imker verschiedene Honigprodukte gekostet, im Reisebüro kann Kürbissuppe gelöffelt werden: Kombinationen wie diese sind typisch für die Lange Nacht der Kunst und Genüsse. Da trifft aufeinander, was es während der üblichen Öffnungszeiten und bei Tageslicht besehen sonst so nicht gibt. Die beliebte Nachtschwärmerei ist eine Veranstaltung zeitgleich in allen Mannheimer Stadtteilen. Zum mittlerweile 19. Mal findet sie am Samstag, 5. November, 17 bis 23 Uhr, mit nahezu 170 teilnehmenden Gewerbetreibenden statt. Geschäfte, Kanzleien, Praxen, Ateliers, Werkstätten, die die roten Teppiche für ihre Gäste ausrollen. Der Zeitpunkt ist bewusst gewählt. Schon bei der Premiere im ganz kleinen Rahmen 2004 in Sandhofen wollte man Licht ins triste Novembergrau bringen. Man wollte die Ladentüren öffnen und zum Hereinschauen einladen. Zwanglos und ganz ohne Kaufabsicht, dafür aber mit dem Gedanken, die Nahversorgung zu stärken und zugleich um Kunden von außerhalb zu werben. Diese Idee zog Kreise, und es kamen immer mehr Stadtteile hinzu. Gemeinsam wollen sie auch dieses Jahr zeigen, was Handel, Handwerk, Gewerbe, Gastronomie und Freiberufler zu bieten haben. Weil die Wege weit sind von Sandhofen im Norden bis nach Friedrichsfeld im Süden der Quadratestadt, wird auch in diesem Jahr wieder ein Busshuttle kostenlos zur Verfügung stehen.

Im Netz



www.lange-nacht-mannheim.de