Der Name hat sich geändert. Aus der „Langen Nacht der Innovation“ ist die „Lange Nacht der Startups und Kultur“ geworden. Das Konzept der Veranstaltung ist aber bei der zweiten Auflage gleich geblieben: Am Samstag laden junge Unternehmen aus den Mannheimer Gründerzentren zum Kennenlernen ein, präsentieren sich kreative, kulturelle und innovative Potenziale der Stadt. Livemusik im Gründerzentrum, begehbare Installationen oder Persönlichkeitstests und Diskussionen: An zehn Veranstaltungsorten – von den in weiten Teilen des Stadtgebiets verteilten Gründerzentren wie Mafinex im Lindenhof und Altem Volksbad in der Neckarstadt, über Aktionspunkte in der Innenstadt wie im Quartier Q6Q7 – erwartet die Gäste des Abends unter anderem multimediale Ausstellungen, Gründerideen, Workshops, Vorträge, Produktpräsentationen, Live-Musik und vieles andere mehr. Davon konnten sich bei der Premiere im vergangenen Jahr 3000 Besucher überzeugen. Als Schirmherr der Veranstaltung freut sich Bürgermeister Thorsten Riehle (SPD) auf einen in jeder Hinsicht spannenden Abend: „Die Lange Nacht verbindet die dynamischen Welten der Startups mit der vielfältigen Kulturlandschaft unserer Stadt auf einzigartige Weise.“ Diese Veranstaltung zeige, wie Innovation und Kultur Hand in Hand gingen.

Die „Lange Nacht der Startups und Kultur“ findet am Samstag, 13. April, 18 bis 24 Uhr, an zehn Veranstaltungsorten mit über 60 Programmpunkten statt. Ein kostenloser Shuttle-Bus ist im Einsatz. Weitere Informationen: www.next-mannheim.de.