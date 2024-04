Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wegen Raubs mit Todesfolge sind vier Angeklagte am Mannheimer Landgericht verurteilt worden. Eine besonders schlechte Prognose wurde dem Drahtzieher bescheinigt.

Sie sollen einen Dealer in eine Wohnung in der Neckarstadt-West gelockt, ihm dann das Kokain gewaltsam entwendet und ihn so brutal zusammengeschlagen haben, dass er an den Folgen verstarb. Am Mannheimer Landgericht