Von Gerhard Bühler

Wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung ist ein 23-jähriger Mannheimer von der ersten Strafkammer des Landgerichts Mannheim zu einer Haftstrafe von acht Jahren und drei Monaten verurteilt worden. Bei einem Streit in einer Mannheimer Gaststätte hatte er einen ihm zuvor unbekannten Mann angegriffen und ihm in schneller Folge acht Messerstiche in Brust und Bauch versetzt. Der Verurteilte war bereits wegen eines Messerangriffs und versuchten Totschlags vorbestraft.