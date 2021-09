Musik und die Umwelt stehen am Samstag, 18. September, im Fokus der Langen Cäciliennacht in der Kirche St. Josef in Friesenheim. Sie beginnt um 19 Uhr mit einem Tusch zum Auftakt, gespielt vom Friesenheimer Blechbläserensemble. Nach einer kurzen Pause präsentieren Pfarrer Dominik Geiger (Gesang und geistliche Worte), Johannes Rudnick (Querflöte) und Elke Voelker (Truhenorgel) Musikbeiträge und Impulse zum Thema „Die Nabelschnur zu Gott: Musik“.

Preisgekrönter Dokumentarfilm

Nach einer weiteren Pause beginnt um 20.15 Uhr die Filmvorführung. Gezeigt wird ein preisgekrönter Dokumentarfilm-Hit aus Frankreich über die Umwelt- und Klimakrise. Der Eintritt ist frei, um Spenden zugunsten der Kirchenmusik der Pfarrei wird gebeten. Die Zahl der Plätze ist begrenzt, zeitiges Erscheinen ist angeraten. Es gelten tagesaktuelle Corona-Regeln, Kontaktdaten werden am Eingang erfasst. Die Veranstaltung wird von der Gebrüder Erich und Fritz Ramstetter-Stiftung unterstützt.