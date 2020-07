Mit großer Mehrheit hat die CDU Marion Schneid als Landtagskandidatin im Wahlkreis 37 nominiert. Ihr Ersatzkandidat ist Daniel Beiner. „Wir schicken ein starkes und eingespieltes Team ins Rennen“, meint CDU-Kreisvorsitzender Torbjörn Kartes zu den beiden Kandidaten.

„Marion Schneid war in den vergangenen Jahren unsere starke Stimme in Mainz und hat sich immer mit viel Herzblut für die Interessen von Ludwigshafen stark gemacht“, teilte Kartes nach der Parteiversammlung mit. Die anwesenden Delegierten nominierten die 56-jährige Maudacherin zum dritten Mal in Folge für die Landtagswahl. „Dieses eindeutige Votum ist für mich eine Verpflichtung“, bekräftigte Schneid. Die Mutter von zwei erwachsenen Töchtern gehört seit 2011 dem rheinland-pfälzischen Landtag an, ist seit 2019 stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CDU-Landtagsfraktion und Sprecherin für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur. Die Diplom-Betriebswirtin trat 1999 der CDU bei und ist seit 2004 Stadträtin in Ludwigshafen. Hier ist sie ebenfalls stellvertretende Fraktionsvorsitzende, Sprecherin für Kultur und bildungspolitisch engagiert. Schneid forderte eine bessere Kultur- und Bildungspolitik des Landes. Die Corona-Krise habe den Personalmangel in Schulen und Kitas sichtbarer gemacht. Hier müsse sich etwas ändern, so Schneid.

Unterstützt wird sie von ihrem B-Kandidaten Daniel Beiner. „Ich will Marion Schneid voll und ganz unterstützen und der CDU Ludwigshafen helfen, den Wahlkreis 37 direkt zu gewinnen,“ so Beiner in seiner Rede. Der Oggersheimer trat 2004 in die Partei ein, ist Vorsitzender der CDU Oggersheim und seit Mai 2014 Stadtrat. Seit Februar 2018 ist er stellvertretender Vorsitzender der CDU-Stadtratsfraktion und verantwortet dort die Bereiche Umwelt- und Schulpolitik. Der 35-jährige Gymnasiallehrer fordert neben einer besseren Bildungspolitik auch einen neuen kommunalen Finanzausgleich, der Städte im Land entlaste.

Zum Wahlkreis 37 (früher 36) gehören die Stadtteile Oppau, Edigheim, Pfingstweide, Oggersheim, Ruchheim, Gartenstadt und Maudach.