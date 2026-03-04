Im Wahlkreis 36 (Ludwigshafen I) treten am 22. März neun Kandidaten an. Die besten Chancen für ein Direktmandat haben die Bewerber von SPD, CDU und AfD. Ein Überblick.

SPD: Beatrice Wiesner

Beatrice Wiesner (SPD) Foto: SPD

Die SPD schickt Beatrice Wiesner ins Rennen, geboren am 20. Mai 1994 in Herrenberg in Baden-Württemberg. Sie trat 2020 in die SPD ein, arbeitet seit 2024 als Gewerkschaftssekretärin bei der Region Pfalz des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) am Standort Ludwigshafen und ist seit 2025 stellvertretende Vorsitzende des Stadtverbands. Landesvorsitzende der Jusos ist sie seit 2023. „Wir brauchen den Rheinland-Pfalz-Spirit, wir gewinnen nur gemeinsam“, sagte Wiesner bei ihrer Nominierung. „Es geht darum, ob die Gesellschaft weiter auseinanderdriftet oder wir sie wieder zusammenbekommen“, betont die 31-Jährige.

CDU: Raymond Höptner

Raymond Höptner (CDU) Foto: CDU

Die CDU baut auf Raymond Höptner, seit 2024 Ortsvorsteher in Mundenheim. „Wir wollen mit Herz, Haltung und harter Arbeit Geschichte schreiben“, sagte der 26-jährige Politikwissenschaftler bei seiner Nominierung. Schlagzeilen schrieb er nicht nur als jüngster Ortsvorsteher in der Stadt. Höptner, der in Mundenheim aufgewachsen ist und in Mannheim und Berlin studiert hat, leistete freiwillig seinen Wehrdienst ab. „Wir müssen kriegstüchtig sein“, begründete er seinen Schritt. Höptner ist Teil des CDU-Stadtvorstands, engagiert sich in der katholischen Kirche sowie im Sport als Fußball-Schiedsrichter.

Grüne: Matthias Jurczak

Matthias Jurczak (Grüne) Foto: Grüne

Für die Grünen ist das ehemalige Stadtratsmitglied Matthias Jurczak am Start, Co-Sprecher des Kreisverbands und von Beruf Produktmanager bei der BASF. „Für mich als Gewerkschaftsmitglied aus Überzeugung ist klar: Wir brauchen eine Politik, die Ökonomie, Ökologie und soziale Verantwortung zusammen denkt. Nur so gelingt eine starke Wirtschaft mit sicheren Jobs, mehr Klimaschutz und echter sozialer Gerechtigkeit“, sagte er bei seiner Kür. Er ist 1986 in Ludwigshafen geboren, aufgewachsen ist er in Schifferstadt.

AfD: Johannes Thiedig

Johannes Thiedig (AfD) Foto: AfD

Johannes Thiedig ist für die AfD am Start und macht sich Hoffnung auf ein Direktmandat, nachdem seine Partei bei der Bundestagswahl im Februar 2025 knapp vor der CDU das beste Zweitstimmenergebnis in Ludwigshafen erzielt hatte. Er führt den Kreisverband sowie die Stadtratsfraktion an und ist seit 2013 in der AfD. Seit 2007 wohnt er in Ludwigshafen (Hemshof), geboren ist er 1976 in Heidelberg. „Ich will in den Landtag, weil viele Probleme in Ludwigshafen landespolitischer Natur sind. Die Lage hier wird nur besser, wenn man in Mainz mitreden kann“, so Thiedig. Er ist verheiratet und arbeitet wie seine Frau im Elektrogroßhandel.

FDP: Anes Avdic

Anes Avdic (FDP) Foto: FDP

Auch die FDP stellt ihren Kreisvorsitzenden auf: Anes Avdic, Jahrgang 2000, verheiratet, in Schwetzingen geboren und von Beruf Bauingenieur. Der Mundenheimer ist das junge Gesicht des kürzlich vollzogenen Generationenwechsels bei den Ludwigshafener Liberalen. Die Wurzeln seiner Familie liegen in Bosnien-Herzegowina. In der FDP ist er seit 2021, studiert hat er in Nürnberg. „Wir werden den Wiedereinzug schaffen. Davon bin ich überzeugt. Die Ampel in Mainz hat deutlich geräuschloser und besser als das in Berlin gescheiterte Dreierbündnis gearbeitet“, betonte Avdic im RHEINPFALZ-Interview.

Freie Wähler: Hans Arndt

Hans Arndt (Freie Wähler) Foto: Freie Wähler

Die Freien Wähler gehen mit ihrem Urgestein Hans Arndt (Jahrgang 1957) aus der Gartenstadt ins Rennen – er war bereits für die Bundestagswahl nominiert. „Bei jeder Wahl in Deutschland muss der Bürger die Möglichkeit haben, die kommunale Kraft der Mitte, also die Freien Wähler zu wählen“, sagt er. Eines seiner zentralen Themen ist die Entschuldung der Städte, Kreise und Gemeinden.

Die Linke: Jonas Leibig

Jonas Leibig (Die Linke) Foto: Die Linke

Für Die Linke, die noch nicht im Landtag vertreten ist, steht Jonas Leibig (Jahrgang 1993) zur Wahl. Der Ingenieur, in Speyer geboren, im Ludwigshafener Westendviertel zu Hause, ist Bezirksvorsitzender in der Vorderpfalz. Auch er war bereits Bewerber bei der Bundestagswahl. Strukturelle Probleme angehen, das alltägliche Leben der Menschen verbessern, Bildung mehr Gewicht geben, Schulen besser ausstatten und die Innenstadt so gestalten, „dass man hier gerne leben will“ – das sind seine politischen Forderungen.

Volt: Anett Schneeweiß-Hachimi

Anett Schneeweiß-Hachimi (Volt) Foto: Volt

Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) und die Partei Volt mussten für ihre Kandidaturen jeweils 125 gültige Unterschriften von Unterstützern sammeln, da beide Parteien weder im Landtag noch im Bundestag vertreten sind. Für Volt tritt Anett Schneeweiß-Hachimi (39) aus dem Landesvorstand der Partei an, in dem sie stellvertretende Vorsitzende ist. Sie arbeitet als Produktionsassistentin. „Gemeinsam ein Rheinland-Pfalz gestalten, das europäisch denkt, mutig neue Wege geht und für Demokratie, Freiheit und Vielfalt einsteht“ – das ist Teil der Vision im Volt-Programm.

BSW: Alkasim Al-Jubori

Alkasim Al-Jubori (BSW) Foto: BSW

Für das BSW bewirbt sich Alkasim Al-Jubori (Jahrgang 1991). Er arbeitet im Grünanlagenvollzugsdienst bei der Ludwigshafener Stadtverwaltung, sorgt also für Ordnung in den Parkanlagen. Seine Familie ist Anfang 2000 aus dem Irak geflohen. Migration, Integration und Sicherheit sind seine Themen. Für ihn entscheidet die aktuelle Politik „viel zu oft an der Lebensrealität der Menschen vorbei“.

Zur Sache: Wahlkreis 36

Der Wahlkreis 36 umfasst die Stadtteile Nord, Süd, Friesenheim, Mundenheim und Rheingönheim.