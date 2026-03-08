Im Mannheimer Süden landet Elke Zimmer von den Grünen einen Favoritensieg. Der Norden der Stadt ist hart umkämpft. Am Ende triumphiert Bernhard Pepperl von der AfD.

Die Grünen können in Baden-Württemberg abermals die Sektkorken knallen lassen. Auch ohne eine erneute Kandidatur von Ministerpräsident Winfried Kretschmann schafft es die Partei, die meisten Stimmen zu holen. Ein Triumph von Grünen-Spitzenkandidat Cem Özedemir auf ganzer Linie. Die SPD implodiert geradezu. Diese Stimmungslage spiegelt sich in Mannheim teilweise wider. Im Wahlkreis im Süden der Stadt verteidigt Grünen-Kandidatin Elke Zimmer ungefochten ihr Direktmandat. Die 59-jährige Staatssekretärin holt 32,4 Prozent der Stimmen. Im Norden ist die Spannung bis zum Schluss extrem. Am Ende hat Bernhard Pepperl von der AfD mit 22,3 Prozent der Stimmen die Nase vorn.

Die beiden Mannheimer Wahlkreise sind von ihrer Struktur sehr unterschiedlich. Der südliche ist relativ jung und in nicht geringen Teilen akademisch geprägt. Also ein Milieu, in dem die Grünen traditionell stark sind, Themen wie Verkehrswende und Klimapolitik auf einen fruchtbaren Boden fallen.

Elke Zimmer ungefährdet

Elke Zimmer rückte Ende 2016 für den verstorbenen Wolfgang Raufelder in den Landtag nach – und verteidigte vor fünf Jahren das Direktmandat. Das gelingt ihr am Sonntag erneut. Und zwar deutlich. Hinter ihr landet Sengül Engelhorn (CDU) auf Platz zwei. Sie holt 23,9 Prozent der Stimmen. Die restlichen Kandidaten sind abgeschlagen. Boris Weirauch kommt für die SPD auf 13,5 Prozent der Stimmen, Rüdiger Ernst von der AfD auf 13,0 Prozent der Stimmen.

Im Norden der Stadt ist die Situation eine ganz andere. Dort leben viele Menschen zur Miete. Der Wahlkreis hat eine Industrie-Tradition. Historisch war er lange eine SPD-Hochburg. Von 1952 bis 2011 gewann die SPD dort jedes Direktmandat. 2016 holte dort überraschend die AfD das Ticket für Stuttgart. 2021 ging das Direktmandat an die Grünen. Diese Wechsel zeigen, dass der Wahlkreis inzwischen hart umkämpft ist.

Kopf-an-Kopf-Rennen im Norden

Und diesmal? Schon früh zeichnet sich ein spannender Dreikampf ab. Bernhard Pepperl (AfD), Chris Rihm (Grüne) und Lennart Christ (CDU) liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Es geht tatsächlich um jede Stimme. Um kurz nach 21.30 Uhr steht noch immer nicht fest, wer den Wahlkreis im Norden der Stadt gewonnen hat. In den Stadtteilen Vogelstang und Schönau hängt es. Aus zwei Wahllokalen fehlen noch die Ergebnisse. Für das führende Trio eine Hängepartie. Dann fehlt noch einer, in Schönau.

Siegt im Mannheimer Norden: Bernhard Pepperl. Foto: Pepperl/oho

Am Ende jubelt die AfD. Bernhard Pepperl holt den Wahlkreis mit 22,3 Prozent knapp vor Lennart Christ (CDU/21,7 Prozent) und Chris Rihm (Grüne/21,6 Prozent). Damit wiederholt die AfD ihren Erfolg von 2016. Bernhard Pepperl ist in Mannheim-Sandhofen geboren. Dort ist er als Bezirksbeirat aktiv. Als seine politischen Schwerpunkte in der kommunalpolitischen Arbeit nennt er Gesundheit, Versorgungssicherheit und den Schutz der regionalen Natur. Bevor Pepperl in den Ruhestand ging, war er lange in eigener Praxis als Zahnarzt tätig.

Das Ergebnis

Wahlkreis Mannheimer Süden

Erstimmen: Elke Zimmer (Grüne) 32,4 Prozent; Sengül Engelhorn (CDU) 23,9; Boris Weirauch (SPD) 13,5; Rüdiger Ernst (AfD) 13,0

Zweitstimmen: Grüne 37,5 Prozent; CDU 22, AfD 12,8; Linke 8,2; SPD 8,0.

Wahlbeteiligung: 64 Prozent

Wahlkreis Mannheimer Norden

Erststimmen: Bernhard Pepperl (AfD) 22,3 Prozent; Lennart Christ (CDU) 21,7; Chris Rihm (Grüne) 21,6; Stefan Fulst-Blei (SPD) 17,5

Zweitstimmen: Grüne 27,6 Prozent; AfD 21,7; CDU 20,0; SPD 11,1; Linke 9,0.

Wahlbeteiligung: 54,3 Prozent.

