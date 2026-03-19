Zwölf Männer und fünf Frauen bewerben sich am Sonntag in den beiden Ludwigshafener Wahlkreisen bei der Landtagswahl um ein Direktmandat. Wer die besten Chancen hat.

In Ludwigshafen gibt es zwei Wahlbezirke: Zum einen den Wahlkreis 36, der aus den Stadtteilen Nord, Süd, Friesenheim, Mundenheim und Rheingönheim besteht. Zum anderen den Wahlkreis 37, der sich aus den übrigen Stadtteilen Gartenstadt, Maudach, Oggersheim und Ruchheim zusammensetzt. Wer in welchem Wahlkreis direkt gewählt werden kann, hat der Wahlausschuss der Stadt bereits Mitte Januar festgelegt.

Insgesamt sind 17 Kandidaten gelistet, darunter 15 „Neulinge“. Neun treten im Wahlkreis 36 an, acht im Wahlkreis 37. Von den Bewerbern sind aktuell nur Gregory Scholz (44, SPD) und Marion Schneid (62, CDU) im Mainzer Landtag vertreten.

Der Oppauer Scholz ist SPD-Parteichef in Ludwigshafen und Generalsekretär der Landes-SPD. Die Maudacherin Schneid gehört zur Ludwigshafener CDU-Führungsspitze und ist im Landtag stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Beide zählen zu den Favoriten im Wahlkreis 37 – nimmt man die jüngsten landesweiten Umfragen zum Maßstab, denen zufolge sich SPD und CDU ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die politische Vormachtstellung im Land liefern.

Aber auch AfD-Stadtrat Christoph Schmitt (31), seit wenigen Tagen stellvertretender Vorsitzender des Kreisverbands, rechnet sich reelle Chancen aus. Immerhin hatte die AfD in Ludwigshafen bei der Bundestagswahl im Februar 2025 das beste Zweitstimmenergebnis vor CDU und SPD. In landesweiten Umfragen liegt die AfD hingegen klar hinter Schwarzen und Roten.

Die weiteren fünf Bewerber im Wahlkreis 37 sind: Mirijam Mannefeld (Grüne, Jahrgang 1980), David Helmling (FDP, Jahrgang 2003), Patrick Thiel (Die Linke, Jahrgang 1996), Michaela Schneider-Wettstein (Volt, Jahrgang 1980) und Jan Mohammad (BSW, Jahrgang 1987).

Wer wird Ministerpräsident? Amtsinhaber Alexander Schweitzer (links, 52, SPD) oder Gordon Schnieder (50, CDU), hier beim RHEINPFALZ-Kandidatenduell zur Landtagswahl im Hambacher Schloss. Foto: Uwe Anspach/dpa

Lauter neue Gesichter sind im Wahlkreis 36 am Start – aber auch hier dürften SPD, CDU und AfD das Rennen unter sich ausmachen. Für die SPD kandidiert Beatrice Wiesner (31). Sie ist stellvertretende Vorsitzende des Stadtverbands und Landesvorsitzende der Jusos. Die CDU hat Raymond Höptner (26) nominiert, Ortsvorsteher in Mundenheim und Teil des Parteivorstands in Ludwigshafen. Für die AfD bewirbt sich Johannes Thiedig (49), der kürzlich als Kreisverbandsvorsitzender im Amt bestätigt worden ist und auch die Fraktion im Stadtrat führt.

Die weiteren sechs Bewerber im Wahlkreis 36 sind: Matthias Jurczak (Grüne, Jahrgang 1986), Anes Avdic (FDP, Jahrgang 2000), Hans Arndt (Freie Wähler, Jahrgang 1957), Jonas Leibig (Die Linke, Jahrgang 1993), Anett Schneeweiß-Hachimi (Volt, Jahrgang 1987) und Alkasim Al-Jubori (BSW, Jahrgang 1991).

720 Erstwähler, 1243 Helfer

Stand 16. März sind in der größten Stadt der Pfalz laut Verwaltung zirka 97.000 Personen wahlberechtigt. Bisher wurden rund 22.400 Briefwahlunterlagen ausgestellt und versandt, wovon bereits etwa 75 Prozent als Rücklauf eingegangen sind. Insgesamt 1243 Wahlhelfer sind am Sonntag im Einsatz.

Die Wahllokale befinden sich überwiegend in Schulgebäuden in den Stadtteilen. Die konkreten Angaben zu ihrem Wahllokal finden Wähler auf ihrer Benachrichtigung. Innerhalb der Gebäude sind die einzelnen Stimmbezirke ausgeschildert. Insgesamt gibt es im Stadtgebiet 31 Wahllokale. Eine Liste der Wahlgebäude findet man unter https://ludwigshafen.de/verwaltung-politik/landtagswahl-2026/urnenwahl im Netz.

Wer unsicher ist, wo sich sein Stimmbezirk befindet, kann auch online den sogenannten Stimmbezirkfinder (https://opendata.ludwigshafen.de/wahlbez/) benutzen. Ausgehend von der Zahl der Wahlberechtigten bei der Oberbürgermeisterwahl im Vorjahr gibt es bei der Landtagswahl 720 Personen, die erstmals wählen dürfen. Besondere Sicherheitsvorkehrungen am Wahlsonntag sind nach Verwaltungsangaben nicht geplant.

Ergebnisse im Wilhelm-Hack-Museum

Wer sich über den Ausgang der Landtagswahl informieren möchte, den lädt die Stadtverwaltung am Wahlsonntag, 22. März, ab 18 Uhr ins Wilhelm-Hack-Museum, Berliner Straße 23, ein. Besucher können dort den jeweiligen Stand der Auszählung in den beiden Wahlkreisen 36 und 37 verfolgen. Für Bewirtung ist gesorgt.

Die Ergebnispräsentation wird als Livestream außerdem über www.youtube.com/StadtLudwigshafen im Internet übertragen. Die Verlinkung zum Youtube-Kanal findet sich auch im Netz unter www.ludwigshafen.de. Auf www.ludwigshafen.de können sich Interessierte am Wahlsonntag ab 18 Uhr auch fortlaufend über den Stand der Auszählung und das vorläufige amtliche Endergebnis der Landtagswahl in den Ludwigshafener Wahlkreisen informieren. Weitere Informationen gibt es auch auf den Social-Media-Kanälen der Stadt.