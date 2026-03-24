Die Stimmzettel zur Landtagswahl im Wahlkreis 37 in Ludwigshafen werden nicht neu ausgezählt. Das hat Wahlleiter und Oberbürgermeister Klaus Blettner (CDU) nach Rücksprache mit dem Landeswahlleiter entschieden. „Nur weil’s ein knappes Ergebnis ist, muss nicht noch einmal ausgezählt werden. Es gibt keine Hinweise auf Unregelmäßigkeiten bei der Auszählung“, sagte Blettner am Dienstag auf Nachfrage der RHEINPFALZ. Hintergrund: Marion Schneid (CDU) hatte den Wahlkreis 37 mit lediglich 35 Stimmen Vorsprung gewonnen. Der zweitplatzierte SPD-Konkurrent Gregory Scholz hatte beim Wahlleiter eine Neuauszählung der Stimmen beantragt.