Im Wahlkreis 37 (Ludwigshafen II) treten am 22. März acht Kandidaten an. Die besten Chancen für ein Direktmandat haben die Bewerber von SPD, CDU und AfD. Ein Überblick.

SPD: Gregory Scholz

Gregory Scholz (SPD) Foto: SPD

Für die SPD wirbt Parteichef Gregory Scholz (Jahrgang 1981) um die Gunst der Wähler. Der Gymnasiallehrer – verheiratet, zwei Kinder – ist in Landau geboren. Im August 2025 ist der in Oppau heimische Sozialdemokrat zum Generalsekretär der Landes-SPD aufgestiegen. Seit August 2023 ist er Mitglied des Landtags. Zur SPD ist er 1999 gestoßen. Seit 2022 ist er Vorsitzender des Unterbezirks Vorderpfalz. Den Ortsverein Oppau-Edigheim-Pfingstweide führt er seit 2019. Scholz glaubt fest an einen Endspurt-Sieg: „Die SPD liegt deutlich über dem Bundestrend. Mit Alexander Schweitzer haben wir einen äußerst starken und beliebten Ministerpräsidenten.“ Scholz setzt vor allem auf die Themen Bildung, Kinderbetreuung und Migration. „Bildung ist für mich an vorderster Stelle, als Lehrer, Familienvater, aber auch als Ludwigshafener.“

CDU: Marion Schneid

Marion Schneid (CDU) Foto: CDU

Für die CDU steht Diplom-Betriebswirtin Marion Schneid (Jahrgang 1963) zur Wahl. Die Maudacherin ist seit 2011 Mitglied des Landtags, seit 1999 in der CDU und gehört zum Ludwigshafener Fraktionsvorstand. Bei ihrer Nominierung sagte die gebürtige Heidelbergerin: „Die Arbeit im Landtag ist für mich eine echte Herzensangelegenheit. Es ist dringend notwendig, dass es zu einem Regierungswechsel kommt. Die Landesregierung wird ihrer Aufgabe, das Land voranzubringen, nicht gerecht. Im Bundesvergleich sind wir in vielen Bereichen unteres Mittelfeld oder Schlusslicht. Das muss sich ändern.“ Dafür werde sie kämpfen. Seit 2021 leitet Schneid das Zukunftsfeld Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur, sie ist Mitglied im Gesundheitsausschuss sowie in der Versammlung der Landesmedienanstalt.

Grüne: Mirijam Mannefeld

Mirijam Mannefeld (Grüne) Foto: Grüne

Die Grünen setzen auf die promovierte Biologin Mirijam Mannefeld (Jahrgang 1980). „Als Naturwissenschaftlerin ist es für mich selbstverständlich, die Ursachen von Problemen unvoreingenommen und so genau wie möglich zu ergründen. Nur mit einer ehrlichen Analyse, insbesondere mit Blick auf zentrale Lebensbereiche wie Bildung, Mobilität und bezahlbaren Wohnraum, können wir tragfähige Lösungen entwickeln, die wirken“, betont sie.

AfD: Christoph Schmitt

Christoph Schmitt (AfD) Foto: AfD

Kandidat der AfD ist Christoph Schmitt (Jahrgang 1994), Schatzmeister und stellvertretender Vorsitzender der Stadtratsfraktion, von Beruf Fachreferent Baukapazität bei einem Eisenbahninfrastruktur-Unternehmen. In Ludwigshafen beschäftigt ihn „die besorgniserregende Entwicklung einer überbordenden Migration“. Es gebe Schulen mit 98 Prozent Migrationsanteil. „Goldgräber“ seien in Richtung Europa unterwegs. Er wolle im Landtag für mehr Abschiebungen und mehr Sicherheit in Ludwigshafen sorgen, kündigte der gebürtige Wormser an. Anfang 2023 ist er nach Ludwigshafen gezogen. Er wohnt in Maudach, ist ledig und hat einen Sohn. Für junge Menschen will er eine lebenswertere Zukunft in Ludwigshafen schaffen. „Das ist mein Motiv, mich politisch zu engagieren.“

FDP: David Helmling

David Helmling (FDP) Foto: FDP

Für die Liberalen ist David Helmling (Jahrgang 2003) am Start, angehender Mediengestalter. Für ihn ist Bildung ein Bürgerrecht – von der Kita bis zum Meisterabschluss: „Kostenfrei, leistungsstark und gerecht“, so sein Credo. Er setzt sich für digitale, moderne Schulen ein und will Lehrkräfte stärken – durch Fortbildung, Unterstützung und gute Rahmenbedingungen, auch für Quereinsteiger. Ferner fordert er mehr Schulsozialarbeit in Stadtteilen mit besonderem Förderbedarf. Demokratie und Vielfalt möchte er stärker im Schulalltag verankern. Ein weiteres zentrales Thema für ihn: die Sicherheit im öffentlichen Raum.

Die Linke: Patrick Thiel

Patrick Thiel (Die Linke) Foto: Die Linke

Die Linke wird von Patrick Thiel (Industriemeister Chemie, Jahrgang 1996) vertreten. Er ist Mitglied der Gewerkschaft IG BCE sowie der Landesarbeitsgemeinschaften (LAG) Antifaschismus Rheinland-Pfalz. Er kritisiert unter anderem den geplanten Verkauf von 4400 Wohnungen der BASF-Tochter Wohnen + Bauen. „Wenn die BASF sich aus der Wohnungsverantwortung zurückzieht, dürfen keine Heuschrecken einziehen“, warnt Thiel. „Wohnen ist ein Menschenrecht und keine Ware zur Bilanzaufbesserung.“

Volt: Michaela Schneider-Wettstein

Michaela Schneider-Wettstein (Volt) Foto: Volt

Für Volt ins Rennen geht Michaela Schneider-Wettstein (45), die 2025 für das OB-Amt ihrer Heimatstadt kandidierte, es aber nicht in die Stichwahl schaffte. Seit Juni 2024 engagiert sich die Frau aus der Gartenstadt aktiv bei Volt als Teil des Teams Mannheim/Ludwigshafen. Seit 2017 arbeitet sie als Referentin für Inklusion mit dem Schwerpunkt digitale Barrierefreiheit im Büro für Chancengerechtigkeit an der Goethe-Universität Frankfurt. Insbesondere die Themen Teilhabe, Barrierefreiheit und soziale Gerechtigkeit treiben sie an. Gesamtschulen ausbauen, Sprachkurse in den Kitas, Inklusion und Sicherheit im öffentlichen Raum - das sind weitere Forderungen.

BSW: Jan Mohammad

Jan Mohammad (BSW) Foto: BSW

Jan Mohammad (Jahrgang 1987) ist für das BSW am Start und Fraktionsvize im Stadtratsquartett. Die Arbeiterstadt Ludwigshafen ist für ihn wie ein „Brennglas der Probleme in Deutschland“ – marode Brücken, schlechte Schulgebäude. Politisiert hat ihn der Irakkrieg 2003. Zunächst bei der Polizei tätig, wechselte er in die IT-Branche und leitet mittlerweile Projekte im In- und Ausland.

Zur Sache: Wahlkreis 37

Der Wahlkreis 37 setzt sich aus den Stadtteilen Gartenstadt, Maudach, Oggersheim und Ruchheim zusammen.