Die Ludwigshafener SPD-Landtagsabgeordnete Heike Scharfenberger (Ruchheim) bietet Interessierten jetzt auch eine telefonische Bürgersprechstunde an. Die erste findet am 13. November zwischen 10 und 12 Uhr statt. Das Gesprächsangebot richtet sich an alle, die mit ihr über politische Themenoder Probleme im Alltag reden möchten.

Rechtzeitig Kontakt aufnehmen

„In dieser herausfordernden Zeit möchte ich auch auf diesem Weg für die Menschen ansprechbar sein und ein offenes Ohr für ihre Fragen, Sorgen und Hinweise haben. Denn nur gemeinsam können wir diese schwierige Zeit bewältigen“, betont die 59-Jährige. Um Wartezeiten zu umgehen, bittet sie Bürger im Vorfeld Kontakt mit ihrem Wahlkreisbüro aufzunehmen: entweder telefonisch (0621/14622934) oder per E- Mail an wk-buero@heike-scharfenberger-spd.de .