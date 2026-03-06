Am Donnerstag findet ein landesweiter Warntag statt. Sirenen heulen auch in Schifferstadt. Die Bevölkerung soll sensibilisiert, Abläufe sollen geprüft werden.

Am 12. März 2026 wird in Rheinland-Pfalz ein landesweiter Warntag durchgeführt. Ab 10 Uhr wird auch in Schifferstadt ein Probealarm ausgelöst, bei dem verschiedene Warnmittel zum Einsatz kommen. Dazu gehören Sirenen, Warnmeldungen über Smartphones (Cell Broadcast) sowie Warn-Apps wie NINA, Katwarn oder BIWAPP.

Eine Entwarnung erfolgt gegen 10.45 Uhr. Der Warntag dient dazu, die technischen Systeme zu überprüfen, die Bevölkerung mit Warnkonzepten vertraut zu machen und das richtige Verhalten in Gefahrensituationen zu vermitteln. Gleichzeitig werden die Abläufe im neuen Lagezentrum Bevölkerungsschutz im Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz (LfBK) in Koblenz erprobt.

Weitere Informationen zum Warntag und zum richtigen Verhalten bei Warnungen sind auf der Website des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) unter www.bbk.bund.de verfügbar.