Der Ludwigshafener Kreisverband von Bündnis 90/ Die Grünen KV lädt für Montag, 5. Juni, 18 Uhr zu einer Informationsveranstaltung mit Klimaschutzministerin Katrin Eder und Thomas Giel, Experte für nachhaltige Gebäudeenergiesysteme an der Hochschule Mainz, ins Café Hausboot, Bahnhofstraße 30, ein.

Eder will das 250 Millionen Euro umfassende Kommunale Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI) vorstellen. Das Programm der Landesregierung fördert Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels, beispielsweise Solaranlagen, Aufbau einer Ladeinfrastruktur, Förderung von E-Lastenräder, die Umstellung auf LED-Beleuchtung oder Fassadenbegrünung. Giel wird über den Einsatz von Wärmepumpen in der Stadt informieren, die für die Grünen hohe Priorität bei Neubauten und bestehenden Gebäuden haben.

Vorgestellt werden auch sogenannte kalte Nahwärme-Netze, wie sie bereits in Schifferstadt in einem Neubaugebiet umgesetzt worden sind und aktuell auf dem Areal des Schul- und Sportzentrums und weiteren öffentlichen Gebäuden in der Realisierung sind.