Großer Erfolg für den Goju-Ryu Karateverein Schifferstadt: Von den saarländischen Landesmeisterschaften kehrte das Team mit insgesamt 18 Medaillen zurück.

Der Goju-Ryu Karateverein Schifferstadt nahm mit 13 Athletinnen und Athleten in den Altersklassen U16 bis zur Leistungsklasse in Saarwellingen an den offenen saarländischen Landesmeisterschaften im Karate teil. Mit sechs Gold-, sechs Silber- und sechs Bronzemedaillen war der Verein wie in den Jahren zuvor der erfolgreichste Teilnehmer.

Die offenen saarländischen Landesmeisterschaften haben sich in den vergangenen Jahren als wichtiger Wettkampf im Karate etabliert. Die Veranstaltung bot auch in diesem Jahr eine Plattform, auf der sich Athletinnen und Athleten aus verschiedenen Regionen und Ländern messen konnten. Insgesamt gingen laut Veranstalter rund 250 Sportlerinnen und Sportler aus 48 Vereinen, sieben Bundesländern sowie aus Belgien, Luxemburg und Frankreich an den Start. Die Schifferstädter überzeugten in Kumite und Kata.

Den ersten Platz holten Venera Stroh (Kumite U18 Kata, Kumite Leistungsklasse bis 61 Kilogramm), Stella Holczer (Kumite Masterklasse Ü35 Damen bis 60 kg), Sara Djapa (Kumite Leistungsklasse Damen bis 68 kg), Yann Horn (Kumite U21 männlich bis 75 kg) sowie das Kumite-Team der Damen in der Leistungsklasse (Venera Stroh, Sara Djapa und Stella Holczer). Zweite Plätze gingen Aleks Antonov (Kata Leistungsklasse Herren), Loic Horn (U16 Kumite männlich bis 70 kg), Oliwia Koralewska (Kata U21 Damen), Venera Stroh (Kumite U18 weiblich bis 59 kg), Emilia Weißenmayer (Kumite U18 weiblich über 66 kg) sowie das Kumite-Team U18 weiblich mit Venera Stroh, Mia Igl, Alice Giordano und Emilia Weißenmayer. Dritte Plätze sicherten sich Lauren Ngambia (Kumite U16 weiblich bis 47 kg), Alice Giordano (Kumite U18 weiblich bis 48 kg, Kata U18 weiblich), Louis Böhm (Kumite Leistungsklasse Herren bis 67 kg), Mia Igl (Kumite U18 weiblich bis 53 kg) und Stella Holczer (Kumite Leistungsklasse Damen bis 55 kg).