Der Degen-Nachwuchs der TSG Friesenheim trumpfte bei den offenen Landesmeisterschaften in St. Ingbert mit fünf Medaillen auf.

Besonders erfolgreich waren die Mädchen, die zweimal Team-Gold und einmal Einzel-Silber holten. Nikola Maria D’Onghia focht sich in der Altersklasse U15 souverän bis ins Finale und holte Silber, da sie Anna-Lena Schallert vom Fechtzentrum Maxdorf mit 7:15 den Sieg überlassen musste. Teamkollegin Maya Ehret verpasste das Edelmetall knapp und kam auf Rang fünf. Noch besser machten es die beiden in den Mannschaftskämpfen: Zusammen mit Lena Münstermann holten D’Onghia und Ehret den Titel dank eines 45:38-Erfolgs über den TV Homburg. Ebenfalls Team-Gold gewannen die TSG-Fechterinnen Nellie Sauer und Mirja Herrmann in einer Startgemeinschaft mit Ilvi Grüntjes von der TG Rohrbach. Die drei setzten sich in der U11 mit 45:31 gegen den Fechterring Hochwald durch.

Bei den Jungs überzeugte Silas Herrmann und holte sich in der U15 im Einzel Silber. Nach klaren Siegen über seinen Vereinskameraden Damon Herring (15:3), Gian-Matteo Preisinger (TV Homburg, 15:8) und Julius Baller (Fechterring Hochwald, 15:6) unterlag er erst Bjarne Brückmann vom FC Offenbach 9:15. Er erreichte das beste Ergebnis eines Fechters aus dem Verband Südwest. Gabriel Debeauvais kam auf Rang fünf, Damon Herring schloss das Turnier auf Rang 14 ab. In den Mannschaftskämpfen gewannen die drei zunächst gegen die Startgemeinschaft Hochwald/Rohrbach klar mit 45:32, mussten sich im Finale aber knapp 39:45 dem ATSV Saarbrücken geschlagen geben. Weitere Platzierungen (Altersklasse Seniors): Alica Störmer (Platz fünf), Mika Corbie (34.) und Mark Herring (37.).