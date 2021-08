In der Fußball-Landesliga Ost stehen sich am Sonntag, 15 Uhr, der FSV Schifferstadt und der SV Südwest Ludwigshafen in einem Nachbarschaftsduell gegenüber. Die Gastgeber erwischten einen tollen Saisonstart, die erste Partie des SV Südwest wurde abgebrochen.

„Das war eine nahezu perfekte Vorstellung. Wir waren am Leistungslimit. Mehr ist derzeit nicht möglich“, freut sich Spielertrainer Christoph Mehrl nach dem überraschenden 3:1-Sieg bei Viktoria Herxheim. Das Team habe die Vorgaben prima umgesetzt. Diese sahen vor, das Zentrum zu verdichten und mit schnellem Umschaltspiel den ungeordneten Gegner vor Probleme zu stellen. „Der Plan ist aufgegangen. Zweikampfführung und Einstellung waren spitze. Wir haben mit hohem Tempo gekontert, womit die Viktoria nicht zurechtgekommen ist“, analysiert Mehrl.

Ein Plus war sicherlich, dass der FSV eine eingespielte Mannschaft hat, auch wenn Markus Woelk, Christopher Reichling, Michael Nett und Philipp Schwind noch nicht über große Landesliga-Erfahrung verfügen. So stand in Herxheim nur ein Zugang in den Reihen der Schifferstadter: Jan-Hendrik Schröder. „Geführt von seinem Nebenmann Alexander Hödl hat er in der Innenverteidigung eine gute Partie abgeliefert“, lobt der Coach den 20-jährigen Abwehrspieler. Die Südpfälzer seien aus dem Spiel heraus kaum zu Chancen gekommen.

Das Match des SV Südwest gegen den TSV Billigheim-Ingenheim am Montagabend musste abgebrochen werden. „Nach ungefähr 35 Minuten ist ein Teil des Flutlichts ausgefallen“, berichtet Maik Unfricht, der Sportliche Leiter der Ludwigshafener. Bis zur Pause habe man noch weitergespielt, weil es da noch hell war, dann aber einsehen müssen, dass die Beeinträchtigungen zu groß sind. Eine Hälfte des Platzes lag im Dunkeln. Der Unparteiische erklärte die Partie beim Stand von 0:0 für beendet.

Das Wiederholungsspiel wird vermutlich unter der Woche stattfinden. Dafür müsste dann wohl das Heimrecht getauscht werden, sodass die Südpfälzer in der Rückserie noch einmal nach Ludwigshafen kommen werden. „Bis zum Abbruch hat die Mannschaft eine gute Vorstellung geboten. Zwar hat uns Torwart Jan Vellbinger vor einem Gegentor bewahrt, aber wir hätten auch einen Treffer erzielen können, wenn wir unsere Konter nicht so überhastet abgeschlossen hätten“, verdeutlicht Unfricht.