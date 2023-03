Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In der Fußball-Landesliga Ost kann der FSV Schifferstadt am Sonntag, 15 Uhr, mit einem Sieg im Heimspiel gegen den VfR Grünstadt einen großen Schritt in Richtung Klassenverbleib machen. Doch auch der VfR braucht im Abstiegskampf jeden Punkt.

Es ist ein Kuriosum, das es so ganz selten gibt. Der FSV hat in 21 Partien noch nie die Punkte geteilt und auch beim VfR steht nach 22 Spielen in der Rubrik Unentschieden eine Null. „Das ist