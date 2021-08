Als die BSG Giulini Ludwigshafen am 1. April 1967 gegründet wurde, hat das vielleicht mancher für einen Aprilscherz gehalten. Dem war aber nicht so, denn der Club ist bei den Keglern längst etabliert. Auch in der dieser Runde spielt der Verein in der Landesliga.

Bei Gründung des Deutschen Kegler-Bunds Classic (DKBC) 2013 hat sich die BSG nicht von der Begeisterung für das 120-Wurf-System anstecken lassen. Die Mannschaft spielt weiter im DCU-Landesverband Rheinhessen/Pfalz. Sportwart Ernst Ruge findet es schade, dass so viele Mannschaften den Verband gewechselt haben. „Ich befürchte, dass sich der DCU-Landesfachverband in zwei bis drei Jahren auflösen wird, da im nächsten Jahr eventuell weitere Vereine in den Landesfachverband Rheinland-Kegeln Sektion Classic des Deutschen Keglerbundes wechseln“, sagt Ruge. „Hoffentlich irre ich mich“, fügt der Sportwart an.

Von der 120er-Distanz mit Satz und Punktewertung war bei der BSG keiner begeistert, weshalb der Verband nicht gewechselt wurde. Seit Gründung des DCU-Landesverbandes spielte die BSG Giulini eine Runde in der Gruppenliga und sechs Spielzeiten in der Landesliga Ost. Die Abbruchsaison 2020/21 beendete das Team in der Landesliga auf Platz vier. Diese Serie beginnt mit dem Spiel beim KV Grünstadt (Samstag, 18. September). Nachdem die Regionalliga wegen vieler abwandernder Vereine aufgefüllt wurde, gibt es als Unterbau nur eine Landesliga mit sieben Mannschaften. Personell gab es bei der BSG keine Veränderungen, dafür aber einen Wechsel auf die VT-Bahnen in Frankenthal. „Uns wurde von den Verantwortlichen des Classic-Treffs mitgeteilt, dass nach der Spielrunde 2021/2022 für den Spielbetrieb das Aus käme. Deshalb haben wir uns nach einer neuen Spielstätte umgesehen“, erklärt der Sportwart.

Er will mit dem Team vorne mitspielen und bezeichnet die Post SG Kaiserslautern als Favoriten. Der Kader: Siegfried Völpel, Enrico Campanella, Gerhard Graf, Walter Zitzmann, Rainer Gerach, Uwe Kühner, Harald Voss und Robert Völpel.