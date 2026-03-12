Der FSV Schifferstadt ist erfolgreich zurück in der Landesliga. Trainer René Schwall hat so seine eigene Sichtweise, warum es im Abstiegskampf wieder läuft.

Der Blick auf die ersten beiden Rückrunden-Spieltage in der Landesliga Ost lässt manchen Sportfreund stutzen. Phönix Schifferstadt, in der Hinserie eher unterdurchschnittlich unterwegs, holte den optimalen Ertrag von sechs Zählern. Verbunden mit dem Sprung von Abstiegsrang 15 auf den zwölften Platz, der auf jeden Fall den Klassenverbleib bedeutet. Was ist passiert? Was hat sich getan? Was wurde verändert? Trainer René Schwall muss nicht lange überlegen, um die Fragen zu beantworten. „Nicht viel, eigentlich gar nichts. Allenfalls Nuancen“, sagt der Coach, um dann doch noch etwas mehr ins Detail zu gehen.

Der Trainer hat dabei im Sinn, dass es weder ein neues Spielsystem, noch große taktische Veränderungen und erst recht kein komplettes Umkrempeln der Mannschaft gegeben habe. Geändert hat sich trotzdem etwas. „Die Einstellung und die Trainingsbeteiligung sind besser geworden. Wer zu den Übungseinheiten kommt, hat Bock darauf“, hat Schwall erkannt. Der Entwicklungsprozess werde sichtbar. Und obwohl der 40-jährige Übungsleiter inzwischen wöchentlich drei statt zwei Trainingsabende angesetzt hat, ziehe das Team prima mit. Sicher gebe es mitunter berufliche Belange oder Verletzungen, die eine Absage erforderlich machten, aber der Besuch sei dennoch gut. Das trägt erste Früchte.

Rückkehrer sind angekommen

Dies gilt auch für die Wiedereingliederung der Rückkehrer Luca Stanisic und Milos Pitulic. „Luca hat in Mainz eine überragende Leistung abgeliefert. Er hat wie zuvor gegen Mutterstadt Großchancen vorbereitet. Außerdem besticht er mit Erfahrung und Ruhe am Ball“, betont Schwall. Mit einer punktgenauen Flanke bediente er vor dem frühen 1:0 Tobias Riemer, der die Kugel gegen die Laufrichtung des Torhüters ins Netz köpfte. Und Pitulic, der sich gegen Mutterstadt verletzt hatte, ließ es sich nicht nehmen, mit nach Mainz zu fahren, wo er die Mannschaft von außen lautstark unterstützte. Gelebter Zusammenhalt.

Ein großes Lob vom Coach erhielt auch dessen spielender Co-Trainer Cedric Rodach. „Er ist ein Schlüsselspieler, ungemein wertvoll für das Team“, sagt Schwall. Rodach bereitete das 2:0 von Luca Krämer vor und bestätigte seine Leistung in der Wintervorbereitung. In der ersten Halbzeit habe Phönix die entscheidenden Duelle für sich entschieden und nur eine große Chance für den SVW zugelassen, die Torwart Kevin Schuster mit einer großartigen Parade zunichtemachte. „Das größte Plus ist aber das gegenseitige Pushen, die positive Körpersprache. In der Vorrunde führte Unzufriedenheit zu einer negativen Grundstimmung“, hat der Trainer erkannt.

Trainer mit Mut

Doch manchmal genügt eine Kleinigkeit, um Begegnungen zum Kippen zu bringen. In Mainz hätte dies nach einer guten Stunde die Ampelkarte für Verteidiger Felix Kuhn sein können. Doch Schwall bewies Mut. Er wechselte eine Offensivkraft aus und brachte den groß gewachsenen A-Junior Darius-Stefan Constantin in seinem zweiten Landesligaspiel für die Kette. Dort spielte er neben Niklas Gimbel, der kurzfristig den erkrankt ausgefallenen Leistungsträger Marvin Folz ersetzte. Gimbel ist mit sechs Einsätzen nur unwesentlich erfahrener als Constantin. Doch Schifferstadt erhöhte in Unterzahl auf 3:0 und überstand nach dem 1:3 auch die letzten Minuten unbeschadet.

In der Winterpause haben die Schwarz-Weißen auch ihr Trainerteam vergrößert. Zu Schwall und Rodach sowie Tom Wessa, der sich vornehmlich um die Athletik kümmert, und Nedeljko Bozic, der die Torhüter unter seinen Fittichen hat, gesellte sich Tobias Federspiel als weiterer Co-Trainer. Der langjährige Spieler bekleidete schon viele Ämter bei seinem Verein und ist so etwas wie eine lebende Phönix-Legende. „Die Kollegen leiten auch mal selbstständig Trainingseinheiten, weil ich gerne von außen beobachte. Da sieht man Dinge, die einem verborgen bleiben, wenn man mittendrin steht“, erklärt der Übungsleiter.

Alles gut also bei den Schifferstadtern? Für Euphorie ist es noch zu früh, das sieht auch René Schwall so. „In der Vorrunde waren viel Spiele nicht schlecht, aber wir haben nicht gepunktet. Das machen wir jetzt, aber die Prüfungen folgen erst noch“, warnt der Trainer. In den nächsten drei Partie trifft Phönix auf die Spitzenteams Gimbsheim (Sonntag, 15 Uhr, daheim), Büchelberg und Speyer, danach folgt das Derby gegen den FSV auf der Portheide. In diesem Block kann die Punktausbeute auch mal schmal ausfallen. Jedenfalls wird sich danach zeigen, ob aus der Momentaufnahme ein stabiler Trend geworden ist.