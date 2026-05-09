Der SV Phönix Schifferstadt kämpft weiter um Punkte gegen den Abstieg. Der Verein hat derweil eine Personalentscheidung getroffen, der Trainer gibt ein neues Saisonziel aus.

Der SV Phönix Schifferstadt befindet sich in einer von bereits zwei positiven Ereignissen geprägten Woche. Zunächst gelang der TSG ein 4:0-Heimsieg gegen Schlusslicht TuS Neuhausen. Damit hat sich die Situation im Abstiegskampf in der Landesliga Südwest, Staffel Ost, deutlich verbessert. Mit einem Sieg im anstehenden Auswärtsspiel beim Tabellennachbarn TSG Pfeddersheim soll am Sonntag (15 Uhr) einen weiterer großer Schritt auf dem Weg zum Klassenverbleib gelingen.

Nach dem Neuhausen-Spiel folgte außerdem eine wichtige Personalentscheidung. „Nach intensiven und offenen Gesprächen haben wir uns mit unserem Trainer René Schwall darauf verständigt, die Zusammenarbeit fortzusetzen“, teilt der Verein in den sozialen Medien mit. Die Vereinsführung sei fest davon überzeugt, dass der Klassenverbleib gelinge. Für den Fall des Abstiegs sei vereinbart worden, sich erneut zusammenzusetzen und gemeinsam zu entscheiden, ob der direkte Wiederaufstieg zusammen angegangen werden soll.

Gegner gibt Schützenhilfe

„Obwohl ich mehrere Angebote höherklassiger Vereine hatte, entschied ich mich für Phönix und möchte dieses Aufgabe auch weiterhin erfüllen. Eine Rolle für die Vertragsverlängerung spielte auch, dass sich viele Spieler und auch Vertreter der Jugendabteilung dafür ausgesprochen haben, dass ich bleibe“, teilt René Schwall dazu mit.

Ausgerechnet der morgige Gegner TSG Pfeddersheim trug am vergangenen Wochenende mit dessen 2:1-Erfolg beim FSV Schifferstadt dazu bei, dass der Vorsprung des SV Phönix auf den FSV, der den drittletzten Rang belegt, auf sechs Punkte angewachsen ist. Bei dem Team aus dem Wormser Vorort handelt es aber auch um eine der erfolgreichsten Mannschaften der Rückrunde. Von den neun Punktspielen seit der Winterpause verlor sie lediglich gegen Spitzenreiter VfR Grünstadt und beim ASV Fußgönheim jeweils mit 1:2 und hat angesichts inzwischen acht Zählern auf die Schifferstadter den Klassenverbleib bereits so gut wie sicher.

Ziel ist Platz zwölf

„Mein Ziel ist es, die SpVgg. Ingelheim, die derzeit als Tabellenzwölfter den ersten sicheren Nichtabstiegsplatz belegt, noch zu überholen. Das habe ich meinen Jungs auch so gesagt“, erläutert Schwall seine Zielsetzung. Die Ingelheimer haben drei Spieltage vor Saisonschluss vier Punkte mehr als die Schifferstadter auf dem Konto. Der SV Phönix müsste als Dreizehnter eventuell noch Platzierungsspiele bestreiten.

Da Phönix-Stürmer Luca Krämer beim 4:0 gegen Neuhausen die ersten drei Treffer erzielte, ist er übrigens mit dem bisher die Torjägerliste allein anführenden Grünstadter Marco Sorg gleichgezogen.