Der SV Phönix Schifferstadt vollführt in der Landesliga einen Tanz auf der Rasierklinge. Je nach Ausgang des letzten Saisonspiels gegen Worms gibt es mehrere Planspiele.

Springt der SV Phönix Schifferstadt am letzten Spieltag der Fußball-Landesliga Südwest, Staffel Ost, auf einen sicheren Nichtabstiegsplatz, oder muss er einkalkulieren, noch Relegationsspiele um den Klassenverbleib bestreiten zu müssen? Ein Sieg der Schifferstadter im Heimspiel gegen den Tabellensechsten VfR Wormatia Worms II am Sonntag, 15 Uhr, reicht dafür alleine nicht aus. Der derzeitige Zwölfte SpVgg Ingelheim darf außerdem gegen die FG 08 Mutterstadt höchstens ein Unentschieden erreichen.

Am vergangenen Sonntag hätten die Schifferstadter das von Phönix-Trainer René Schwall bereits vor zwei Wochen ausgegebene Ziel, Ingelheim noch zu überholen, fast schon erreicht, denn da führten sie gegen den TSV Fortuna Billigheim-Ingenheim zu Beginn der 90. Spielminute mit 2:1, mussten dann aber noch den 2:2-Ausgleich hinnehmen. So beträgt ihr Rückstand zu den Rheinhessen weiterhin einen Punkt.

Anzahl der Absteiger wichtig

„Im Abstiegskampf benötigt man immer volle Konzentration. Die hat am Ende gegen Billigheim-Ingenheim leider gefehlt. Wir hätten die fehlenden Punkte aber bereits in der Vorrunde holen müssen“, stellt René Schwall rückblickend fest.

Muss der SV Phönix in die Relegation, träfe er auf neutralem Platz auf den Dreizehnten der Landesliga West. Dies wäre voraussichtlich die SG Rieschweiler, bei der Ex-Weltmeister Erik Durm noch aktiv ist. Der Verlierer dieser Partie würde aber nur absteigen, wenn außer dem während der Saison zurückgezogenen TuS Rüssingen aus beiden Landesligastaffeln noch insgesamt sechs weitere Mannschaften nach unten müssten.

Spannend wird auch die Entscheidung, ob Phönix-Stürmer Luca Krämer seine Führungsposition in der Torschützenliste verteidigt. An den vergangenen drei Spieltagen erzielte er jeweils mindestens einen Treffer und führt aktuell diese Wertung mit 22 Treffern knapp vor Marco Sorg (VfR Grünstadt, 21 Tore) und Mirco Müller (FC Speyer 09, 19 Treffer) an.