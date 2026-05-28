Der SV Phönix Schifferstadt muss am Sonntag nachsitzen. Es geht um den möglichen Abstieg in die Bezirksliga. Allerdings sind dafür noch einige andere Faktoren verantwortlich.

Da dem SV Phönix Schifferstadt am letzten Spieltag der Landesliga Südwest, Staffel Ost, der 4:3-Heimsieg gegen den VfR Wormatia Worms II nicht reichte, um die SpVgg. Ingelheim vom zwölften Tabellenplatz zu verdrängen, muss der Klub in der bereits abgelaufenen Runde nachsitzen – und vor allem bangen. In einem Relegationsspiel gegen den möglichen Abstieg treffen die Schifferstadter am Sonntag, 16 Uhr, in Mehlingen auf den SV Schmittweiler-Callbach, dem Dreizehnten der Landesliga-Staffel West.

Phönix-Trainer René Schwall ist der Gegner aus dem Landkreis Bad Kreuznach bis zum vergangenen Wochenende noch völlig unbekannt gewesen. „Ich habe mir aber über mein Netzwerk Informationen besorgt. Diese gebe ich natürlich an meine Mannschaft weiter und stelle sie entsprechend ein“, teilte er mit.

Ein Sieg würde wahrscheinlich zum Klassenverbleib reichen. Sowohl der Gewinner als auch der Verlierer dieses Relegationsspiels, das es in dieser Form bisher noch nie gegeben hat, muss die Entwicklung in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar und Verbandsliga Südwest abwarten. Wichtig wird sein, wie viele Absteiger aus der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar in die Verbandsliga Südwest kommen. Steigen in der Folge aus der Verbandsliga vier Mannschaften ab, erwischt es in der Landesliga auch Phönix Schifferstadt oder Schmittweiler-Callbach. Von bis zu acht möglichen Absteigern aus den Landesligen stehen mit dem FSV Schifferstadt, TuS Neuhausen, den Sportfreunden Bundenthal, die in der Relegation der beiden Tabellenvierzehnten gegen TuS Knittelsheim nicht antreten, der SV Hinterweidenthal und TuS Rüssingen fünf bereits fest.