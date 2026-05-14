Die einen sind definitiv noch nicht gerettet, die anderen haben immer noch die Chance, in der Fußball-Landesliga Ost zu bleiben.

Das sind die Voraussetzungen vor dem Derby zwischen der FG 08 Mutterstadt und dem FSV Schifferstadt (Freitag, 19.30 Uhr).

Der Abstieg ist seit dieser Saison neu geregelt. „Die Trennung zwischen Vorderpfalz und Rheinhessen einerseits sowie der Westpfalz und dem Bezirk Nahe andererseits ist aufgehoben. Es gibt 32 Landesligisten, das ist maßgebend“, verdeutlicht Klaus Karl, der Vorsitzende des Verbandsspielausschusses. Sichere Landesliga-Absteiger sind die Teams auf den Plätzen 15 und 16. Wen es zusätzlich erwischt, hängt davon ab, wie viele Mannschaften aus der Verbandsliga absteigen. Dabei ist es unerheblich aus welchem Bezirk die Absteiger sind. Realistisch sind in diesem Jahr vier, weil aus der Oberliga mit einigen Zugängen zu rechnen ist. Mehr als vier können aber aus einer 16er-Liga nicht absteigen.

Geht man davon aus, dass vier Absteiger aus der Verbandsliga aufzunehmen sind und zudem sechs Aufsteiger aus der Bezirksliga – die vier Meister sowie zwei von vier Zweiten, die sich in Aufstiegsspielen duellieren, dann müssen die Landesligen mit einem Zugang von zehn Team kalkulieren. Drei Vereine verlassen die Landesligen nach oben: die beiden Meister und der Sieger aus dem Duell der Vizemeister. Aus Landesligasicht heißt es also 32 plus zehn, minus drei ergibt 39 Teams. Da es wieder 32 sein sollen, müssen sieben absteigen. Da man aber abhängig von den übergeordneten Ligen ist, spielen die beiden 13. sowie die beiden 14. gegeneinander, sodass sich eine Platzierungsreihenfolge ergibt und man auf die Zahl der benötigten Absteiger reagieren kann.

Malizia mit B-Lizenz

Legt man all dies zugrunde, benötigt die FG noch zwei Punkte, um rechnerisch den Klassenverbleib geschafft zu haben. „ Büchelberg hat am Sonntag eiskalt seine Chancen genutzt, da waren wir beim 1:6 chancenlos“, sagt der Mutterstadter Coach Marco Malizia. Man wolle im Training in dieser Woche noch einmal so richtig Gas geben, um das Ziel auch zu erreichen. Allerdings haben sich zwei wichtige Akteure in der Südpfalz verletzt. Vitorio Parrotta laboriert an einer Bänderdehnung im Knie und Gianluca Giannetta musste zwölf Minuten nach seiner Einwechslung wegen einer Oberschenkelzerrung wieder raus. „Auch Joshua Geist und Simon Schneider werden am Freitag fehlen“, informiert der Trainer.

Malizia wird erstmals als lizenzierter B-Lizenz-Inhaber im Sportpark an der Linie stehen und kann zurecht stolz sein. „Ich habe die Empfehlung für den A-Schein erhalten“, freut sich der Coach. Das Thema seiner Lehrprobe im Prüfungslehrgang lautete: Freilaufen durch Positionswechsel im letzten Drittel. Das könnte auch gegen den FSV eine Aufgabe werden, denn die Schifferstadter dürften tief gestaffelt stehen. Im Übrigen setzt Mutterstadt seinen Jugendstil fort. Gegen den SVW Mainz debütierten Fabio Maischein, Salih Baykal und Angelos Mongitore aus der A-Jugend, in Büchelberg war es Diego Lupo aus der Reserve, der prompt traf.

Beim FSV zeichnet sich ab, dass es nicht zum Ligaverbleib reichen wird. War die Hinserie schon nicht gut, so lief nach der Winterpause nichts mehr zusammen. Am 18. März gab es gegen Fußgönheim mit 2:0 den bisher einzigen Sieg nach der Winterpause. Zuletzt wurde gegen den Mitkonkurrenten Knittelsheim zu Hause 0:2 verloren. „Es ist das alte Lied. Wir machen zu viele vermeidbare Fehler, geraten in Rückstand und geben dann das Spiel aus der Hand“, beschreibt Trainer Jan Drese den Teufelskreis. In der zweiten Halbzeit fiel das 0:2 und Unzufriedenheit brach sich Bahn, was zwei Zeitstrafen binnen zwei Minuten belegen.

„Den Schalter umzulegen, fällt uns momentan mental ganz schwer“, hat der Übungsleiter erkannt. Eine Woche zuvor sah Stürmer Samsidindino Sonko wegen einer Tätlichkeit die Rote Karte. Das Ergebnis: Vier Wochen Sperre, Saison beendet. Spaß mache momentan nur der junge Jorge Rodrigues Borges, der nach seinen Einwechslungen unbekümmert aufspiele. „Er ist ein Flügelspieler, der im Eins-gegen-eins stark ist und diese Duelle auch sucht. Seine Auftritte lassen für die Zukunft hoffen“, betont Drese. Dass diese Zukunft in der Landesliga liegt, ist nach dieser Rückserie unwahrscheinlich.