Der LSC belegt in der Landesliga aktuell einen möglichen Abstiegsplatz. In dieser Situation ist der Besuch des Tabellenführers keine leichte Aufgabe. Für LSC-Spielertrainer Yanick Haag sind andere Perspektiven wichtiger.

Der Ludwigshafener SC geht am Sonntag als klarer Außenseiter in sein Heimspiel am zwölften Spieltag der Landesliga, Staffel Ost. Gast des LSC ist um 15 Uhr mit dem SV Büchelberg einer der Meisterschaftsanwärter. Die Südpfälzer haben am Montagabend mit einem 7:0-Sieg im Derby beim TuS Knittelsheim den SVW Mainz vom ersten Tabellenplatz verdrängt.

Es spricht daher alles für einen weiteren deutlichen Erfolg des neuen Spitzenreiters. Der Ludwigshafener SC steht dagegen auf Rang 14 und verlor zuletzt viermal in Folge. Der SV Büchelberg war in seinen vergangenen sieben Punktspielen sechsmal siegreich. SV-Torjäger Mehmet Bozkurt traf alleine bereits sechsmal, während die Ludwigshafener insgesamt nur elfmal vor dem gegnerischen Tor erfolgreich waren. Auch die Abwehr der Südpfälzer überzeugte bisher, denn in sie mussten erst elf Gegentore hinnehmen.

Individuelle Fehler abstellen

„Wir haben am Sonntag nichts zu verlieren, können aber Erfahrung gewinnen“, erklärt LSC-Trainer Yanick Haag vor dem Duell mit dem Spitzenreiter. Aufgrund der Ausgangsposition stehe morgen Nachmittag natürlich die Defensivarbeit im Mittelpunkt. „Hinten müssen wir sicher stehen. Das soll aber nicht heißen, dass wir uns verstecken wollen“, äußert er sich zur Ausrichtung seines Teams. Was passiere, wenn man in Spielen gegen den SV Büchelberg nicht gut stehe, habe er bei dessen hohem Sieg in Knittelsheim gesehen. Haag hatte sich selbst vor Ort ein Bild vom nächsten Gegner gemacht.

Dass er mit seiner Mannschaft nach elf absolvierten Spielen einen Abstiegsplatz belegt, sieht er nicht als dramatisch an. „Wir haben eine sehr junge Mannschaft, die sich noch in einem Lernprozess befindet. Wenn die Vorrunde vorüber ist, muss sie aber soweit sein, um mithalten zu können“, bilanziert Haag die aktuelle Situation. Im vergangenen Heimspiel, das der LSC gegen die TSG Jockgrim mit 1:2 verloren hat, habe die Mannschaft auch gelernt, dass man in der Landesliga immer konzentriert sein müsse. „Zwei individuelle Fehler wurden mit unseren beiden einzigen Gegentoren bestraft“, verdeutlicht Haag das Problem.