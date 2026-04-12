Spiel des Tages: Die Nachbarn gehen friedlich miteinander um. Dabei gibt es doch etliche Chancen und artistische Aktionen. Ein Trainer äußert sich besonders freundlich.

Das Schifferstadter Stadtderby endet mit einer Nullnummer. In einer fairen Begegnung trauern im Nachgang vor allem die Gastgeber des FSV zwei verlorenen Punkten nach. Dennoch sind es eingangs die Gäste von Phönix, die dominant und mit viel Ballbesitz auftreten, aber kaum zu Chancen kommen.

Der FSV agiert zunächst abwartend und tritt defensiv auf. Nach einem Freistoß kommt Michael Nett per Nachschuss zur ersten Gelegenheit für den FSV, schießt aber über das Tor (10.). Im Gegenzug kommt der DJK-SV Phönix durch Luca Krämer zum Abschluss, die FSV-Abwehr kann aber auf der Linie klären.

Wieder Krämer

In der 22. Minute ist es erneut Luca Krämer, der aus spitzem Winkel die Latte trifft. Die Gastgeber, die derweil immer besser in die Partie finden, melden sich durch Prabin Shrestha (28.), der nach einer Ecke seinen Nachschuss verzieht, offensiv an. Diyar Yildiz verpasst es im Anschluss, den FSV per sehenswertem Fallrückzieher in Front zu bringen (31.).

Für die Gäste schließt Luis Giertzsch aus der Distanz ab und schießt knapp am Gehäuse vorbei (43.). Mit dem Halbzeitpfiff verfehlt der DJK-SV Phönix erneut durch Kokou N’Soukpoe das Tor, der es per Volley probiert. Im zweiten Abschnitt fahren die Gäste ihre Bemühungen dann merklich zurück. Fortan ist der FSV deutlich aktiver und auch spielerisch im Vorteil.

FSV übernimmt

Der eingewechselte Rui Ferreira schließt freistehend vor dem Tor ab und verpasst die Führung mit seinem Abschluss nur knapp (68.). Auf der anderen Seite bereitet eine Hereingabe von Luca Krämer aus spitzem Winkel dem FSV-Torhüter Tobias Busch große Schwierigkeiten. Daraufhin kippt die Partie endgültig zu Gunsten des FSV.

Michael Nett hat die Führung binnen zehn Minuten (71. und 82.) gleich doppelt auf dem Fuß. Zunächst vergibt er mit seinem Nachschuss aus wenigen Metern das 1:0, ehe ihm wenige Zentimeter fehlen, um nach einer Flanke von Lucas Fiederer aus aussichtsreicher Position zum Kopfball zu kommen.

Schuster mühelos

Rui Ferreira spielt im Anschluss einen Ball in die Tiefe auf Jonas Hild, der flach hineingibt, doch Torjäger Sven Hoffmann wird vom Gegner bedrängt und verfehlt aus kurzer Distanz (87.). In der Nachspielzeit spielt Jonas Hild erneut von der Grundlinie auf Sven Hoffmann, der per Hacke abschließt, doch Phönix-Torhüter Kevin Schuster pariert mühelos.

Die Gäste treten lediglich noch einmal durch Luca Krämer offensiv in Erscheinung, doch auch sein Fallrückzieher bringt letztlich keinen Ertrag, sodass ein faires und ansehnliches Derby schlussendlich trotzdem torlos endet. Phönix-Coach Rene Schwall zeigt sich ernüchtert: „Ich bin nicht zufrieden. Der Gegner wollte den Sieg mehr. Ich habe das Derby-Gefühl heute vermisst und kann das so nicht akzeptieren. Das einzig Positive heute war, dass hinten die Null steht.“

„Es war das erwartete Derby zweier Mannschaften aus dem Tabellenkeller, aber wir haben super verteidigt und uns nach einem hin und her in der ersten Halbzeit in der zweiten Halbzeit viele gute Möglichkeiten erspielt, die man machen muss. Dann wäre es ein verdienter Derbysieg gewesen“, so FSV-Trainer Jan-Michael Drese, der die Hoffnung äußert, beide Schifferstadter Mannschaften auch nächste Saison noch in der Landesliga zu sehen.