Der FSV Schifferstadt steht vor der Landesligapartie gegen die TSG Pfeddersheim mit dem Rücken zur Wand. Allerdings erschweren Verletzungsprobleme die Vorbereitung.

Ein Schlüsselspiel wartet am Sonntag, 15 Uhr, auf den abstiegsbedrohten Fußball-Landesligisten FSV Schifferstadt. Die „13er“ sind Gastgeber der TSG Pfeddersheim, die aktuell Platz elf belegt. Wie schwierige die Aufgabe für die Schifferstadter wird, zeigt die Bilanz aus dem Jahr 2026. Da hat der FSV nur eine von sieben Partien gewonnen, während Pfeddersheim in diesem Zeitraum 13 Zähler eingefahren hat. Das Ergebnis: Die Mannschaften, die punktgleich in die Winterpause gingen, trennen inzwischen acht Zähler. Die TSG, die seit der Rückserie vom früheren Phönix-Coach Pietro Berrafato trainiert wird, ist auf einem guten Weg, auch in der kommenden Runde Landesliga zu spielen, wovon der Tabellendrittletzte FSV derzeit nur träumen kann.

Am vergangenen Sonntag unterlagen die Blau-Weißen 1:4 bei der SpVgg Ingelheim, ein Team mit einer ähnlichen Kragenweite wie Pfeddersheim. „Es hat gedauert, bis wir in die Partie gefunden hatten, sind dann in Rückstand geraten und haben mit einem Tor von Diyar Yildiz ausgeglichen“, fasst FSV-Trainer Jan Drese die erste Hälfte der Partie zusammen. Ein Elfmeter in der Phase, als Schifferstadt nach Jonas Hilds Zeitstrafe zu zehnt spielte, und eine Fehlerkette samt nicht unterbundenem Konter waren ausschlaggebend dafür, dass die Gastgeber letztlich die Oberhand behielten. Das 4:1 verschafft Ingelheim Luft im Abstiegskampf, die Lage des FSV hat sich dadurch verschärft.

Kaderplanungen laufen

Genauso schlimm wie die Niederlage ist die Knöchelverletzung von Innenverteidiger Dominik Steinel, der bereits nach einer knappen halben Stunde vom Feld musste und von Routinier David Furch ersetzt wurde. Dem 32-jährigen Abwehrspieler widerfuhr dann so etwas wie die „Höchststrafe“, nämlich ein- und wieder ausgewechselt zu werden. Drese erklärt: „David kam aus einer Verletzung, hatte zuvor vier Partien verpasst und war mit der Gelben Karte vorbelastet.“ Und da er Leistungsträger Furch in den kommenden Spielen brauche, erst recht, wenn Steinel ausfallen sollte, holte er den zentral wie außen einsetzbaren Furch wieder vom Feld. „Im Moment nicht, aber später hat es David nachvollziehen können“, erläutert der Coach.

Im Endspurt der Saison wird sich der Kader des FSV wohl nur unwesentlich auffüllen. „Für Georg Ester und Pascal Cholewa ist die Runde beendet, bei Christopher Reichling habe ich noch Hoffnung, Kevin Nowak muss noch einmal gesperrt pausieren“, informiert Drese. Das ist schon eine riesige Qualität, die da weggebrochen ist. Zumindest Samsidindino Sonko dürfte gegen Pfeddersheim wieder dabei sein. Der Trainer, der zuletzt – von der Torhüterposition abgesehen – zweimal in Folge auf dieselbe Startformation bauen konnte, hat zwar noch den Abstiegskampf zu bewältigen, blickt aber schon nach vorne: „Wir arbeiten mit Hochdruck am Kader für die Serie 2026/27.“

Offensive Spielweise

Der 34-jährige Drese, der seine Laufbahn vor über zwei Jahren wegen eines irreparablen Knorpelschadens verbunden mit Arthrose beenden musste, lief in der Oberliga für den FC Arminia Ludwigshafen und den TuS Mechtersheim auf. Weitere Stationen waren der Ludwigshafener SC, der BSC Oppau und die FG 08 Mutterstadt. In der Jugend spielte er für den 1. FC Kaiserslautern und den SV Waldhof in der U17- und U19-Bundesliga.

In seiner aktiven Zeit wurde Drese vorwiegend auf dem Flügel eingesetzt. Mit seinem Tempo und seiner Dynamik war er in der Lage, Abwehrreihen aufzureißen und für gefährliche Situationen vor dem gegnerischen Tor zu sorgen. „Die Arbeit als Trainer macht mir Spaß, auch wenn wir gerade eine schwierige Phase durchleben“, verdeutlicht Drese, der die Trainer-B-Lizenz hat. Als ehemaliger Stürmer präferiert er eine offensive Ausrichtung, achtet im Training akribisch auf sauberes Passspiel und technisch gute Ballverarbeitung.

Drese, der bei einem Unternehmen in Karlsruhe im Personalbereich beschäftigt und für rund 80 Auszubildende verantwortlich ist, wohnt mit seiner Frau Vanessa und seinem Sohn in Waldsee. Der fünfjährige Jonah hat längst Bekanntschaft mit dem Ball gemacht und besucht die Ballschule auf dem Gelände des FSV. „Er hat Freude dabei, geht oft raus, ist Rechtsfuß und dribbelt gerne“, sagt der Papa und lacht. Auch er war einer, der das Dribbling mochte und dessen starker Fuß der rechte war. „In meiner Waldhof-Zeit habe ich das Kindertraining übernommen, erste Erfahrungen gesammelt und so Freude am Trainerjob gefunden“, sagt Drese.